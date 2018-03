Milers d´estudiants empren cada dia les Rodalies de Renfe per anar a classe, des del seu poble fins a València, Alacant o Castelló. Dit d´altra forma, són milers les persones que sofreixen el pèssim servei que donen les Rodalies. Els retards i la impuntualitat que et fan perdre transbordaments, i les avaries i la cancel·lació de trens sense avisar ni reposar-ne altres per a suplir-los, són la tònica habitual.

Aquests problemes venen donats per la manca d´inversions per part del Ministeri de Foment, ja que el Govern del Partit Popular està incomplint els terminis del Pla de Rodalies que pretén millorar el funcionament de les Rodalies al País Valencià, eliminant els trams de via única, augmentar freqüències, renovar instal·lacions, ampliar línies, etc.

A tot això, se li ha d´afegir el preu del bitllet que és abusiu. Més encara si tenim en compte que els i les joves no gaudim de cap descompte en Rodalies, però en canvi sí que hi ha per a altres modalitats de Renfe com són AVE, Mitjana i Llarga Distància. Com és possible que en la modalitat de tren que gastem més a sovint la joventut per a desplaçar-nos no tinguem una rebaixa del preu i en les altres que gastem ocasionalment, sí?

De mitjana, amb el transport escolar cada estudiant té una despesa de 1.000€ per curs. Una xifra que se suma a les corresponents taxes que es paguen per accedir a l´educació i fa que les famílies dels estudiants, que majoritàriament són dependents econòmicament, hagen de fer vertaders sacrificis per a què els seus filles i filles puguen estudiar.

Per altra banda, cal denunciar la mala connexió ferroviària arreu de les comarques valencianes. Les Rodalies encara estan molt lluny de ser un mitjà vertebrador; línies com Alacant-Elda-Villena, l´ampliació de Gandia-Oliva-Dénia i de Castelló fins a Vinaròs, segueixen sense ser una realitat, deixant sense connexió a nuclis de població de grans magnituds.

Des de Joves Socialistes exigim unes Rodalies dignes, amb descomptes per a joves i que proporcionen un servei òptim, que atenga les demandes dels usuaris. Per això, anem a dur a terme una campanya de recollida de firmes per a demanar la rebaixa del preu dels bitllets, i a més, des de les institucions valencianes potenciarem mocions per a exigir que es facen les inversions necessàries per a millorar el servei de Rodalies.