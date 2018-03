Hospital de La Ribera. RIP

En mi modesta opinión, quiero hacer una reflexión, ante el cambio de la gestión del Hospital de la Ribera, que se producirá mañana domingo 1 de Abril de 2018 (domingo de resurrección).

Recuerdo como si fuese ahora mismo, cuando hace 18 años, todas las fuerzas de izquierdas, que se autoproclamaban como progresistas, pero eso sí solo de boquilla, criticaban la puesta en marcha del Modelo Alzira.

Estos retrógrados calificaban todos los días, este modelo como el «Hospital de la Muerte», con un solo objetivo, el de crear malestar entre la opinión pública y desprestigiar la gestión humana de este modelo, tirando por tierra la profesionalidad del personal facultativo (cirujanos, médicos, personal de enfermería, auxiliares, administrativos, bedeles, etc.).

Solo bastaron unos meses para que los usuarios pudiésemos ver las muchas ventajas de tener este Hospital en nuestra comarca, y de cómo nuestros familiares y amigos conseguían superar muchas enfermedades e incluso salvar la vida en muchas ocasiones por la proximidad y por la profesionalidad de su personal, consiguiendo parar a tiempo infartos, ictus, accidentes, etc.; por no decir la ventaja de estar a escasos minutos de poder visitar a nuestros enfermos o los nuevos nacimientos que se iban produciendo en la Ribera.

No quiero hablar de la empresa, puesto que quien hace buena a la empresa es su personal; por eso durante estos años hemos contado con la entrega de grandes profesionales de la sanidad, y que ahora mismo se están volviendo a sus anteriores puestos de trabajo; después de haber sido artífices del logro de muchísimos premios y reconocimientos nacionales e internacionales por su gestión.

Todo este montón de reconocimientos y premios de sus hombres y mujeres, ahora vemos cómo desaparecen después de la nefasta gestión de la consellera Montón.

Se ha creado mucha confusión durante estos últimos años, sobre el coste de construcción del hospital y de su gestión; pero lo bien cierto es que la Generalitat no puso ni un céntimo de peseta ni euro para su construcción y equipamiento, y solo gracias a este modelo se pudo hacer, puesto que la empresa acometía todos los costes a cambio de unos años de gestión.

De no haber sido de esta forma, nunca hubiésemos tenido en la Ribera un Hospital en nuestra comarca y tampoco de la calidad y amplitud de servicios.

Creo que con el tiempo volveremos a desplazarnos a hospitales de Valencia, y se perderán muchos servicios y especialidades como ya se han hecho ahora mismo; y esperemos que no se pierdan vidas en los traslados a otros lugares.

Finalizado este convenio, se podía haber licitado nuevamente su gestión, mejorando las condiciones actuales y que todos los análisis cifran en bastantes millones de euros de ahorro, con respecto a la gestión pública; por eso perderemos calidad en citas y servicios de 24 horas de resonancias, radiografías, operaciones etc.

Esto hará que cueste cerca de 70 millones de euros más a la administración, esta decisión puramente política, como ha venido diciendo la Sra. Montón; manifestando que era una promesa electoral y las promesas están para cumplirlas.

Desde estas líneas, quiero tener un recuerdo y agradecimiento para todos los profesionales que durante estos años han hecho tanto por nuestra salud y la buena imagen transmitida de su gestión, a nivel internacional.

Quisiera en mi modesta opinión equivocarme por el bien de todas las vecinas y vecinos de la comarca; pero habrá que esperar a que el tiempo me quite o me dé la razón.

D.E.P.