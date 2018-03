Llegó el día de la recuperación

Mañana se producirá la recuperación de la gestión para el sistema sanitario público del departamento de la Ribera. Un hecho que es, entre otras razones, la consecuencia directa de un compromiso adquirido desde el primer día por los partidos del pacte del Botànic, por lo que a nadie debiera sorprender esta decisión. Salvo a aquellos que están acostumbrados a no cumplir sus compromisos, claro.

El contrato finaliza hoy 31 de marzo tras 19 años de funcionamiento de un modelo privatizador que se implantó sin ningún tipo de evaluación, ni de diálogo; que no se consultó ni con profesionales, ni con agentes sociales, ni con partidos políticos y que fue el fruto de una decisión política que no tenía el aval de ningún experto o agente social que pudiese acreditar sus cualidades. 19 años en los que la información ha sido escasa o inexistente; 19 años de un modelo sin participación, con falta de transparencia y de control por parte de la administración y 19 años en los que no ha existido planificación conjunta alguna.

Así que no crean que estamos sólo ante el cumplimiento de un compromiso: la reversión supondrá una gestión más eficaz, más eficiente, de mayor calidad y más equitativa; una gestión sanitaria que dará mayores garantías de acceso a los servicios y actuaciones de salud pública; una gestión, sin duda, más transparente.

Pero hasta llegar el 1 de abril hemos asistido a trabas permanentes. A veces mucho más allá de lo razonable. Parece que no se ha asumido que cuando finaliza un contrato es la administración la que tiene la capacidad para prorrogarlo. O no. Y que no es ningún derecho del concesionario el mantener la concesión privada. De nada les ha valido la judicialización extrema de esta decisión y los pronunciamientos en contra de la paralización del proceso de reversión. De nada les ha valido porque estamos ante la decisión legítima y legal de dar por concluido un contrato. Por no hablar de la actitud del PPCV, siempre convertido en el mejor y mayor defensor de un modelo privatizador que supuso la mercantilización de la sanidad.

Aunque sin lugar a dudas, lo más difícil de entender es su empeño por generar incertidumbre sobre la atención sanitaria que recibirán los ciudadanos en un acto de auténtica irresponsabilidad. Como si no fuese con la salud con lo que estuviesen jugando. O también, por qué no decirlo, la incertidumbre generada entre los profesionales. En ambos casos hay que insistir en que el departamento seguirá con la actual cartera de servicios. Y hasta mejorada con una inversión importante que implicará nueva maquinaria de última tecnología, la mejora de las infraestructuras en el centro de atención primaria y en el propio hospital o el incremento de personal a lo largo de 2018 en más de 300 trabajadores.

Nadie dijo que fuera a ser fácil este proceso, pero es evidente que la actitud tanto de la concesionaria como del PP no han ayudado en ningún momento a hacerlo más ágil o sencillo. Si quieren que llevemos el tema al debate ideológico lo acepto. Pero quisiera recordar que la defensa de los derechos y de la calidad de vida de las personas en base a una ideología es lo que nos lleva a estar en política. Así que cuando hablan de decisión ideológica estoy orgulloso de defender, como socialdemócrata, un sistema sanitario público y de rechazar el modelo neoliberal del PP de concesiones privadas.

Adapto para mi el conocido poema de Neruda, habrán intentado cortar la flor, pero será difícil que consigan detener la primavera y la defensa de la gestión directa en un sistema sanitario público que defienda los intereses de todos los valencianos y valencianas.