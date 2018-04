Les Moles, un pont d'inflexió en l'urbanisme valencià

El paratge de Les Moles de Paterna es troba a poc més de 5 quilòmetres de València. Està enclavat entre la pista d´Ademús, el parc empresarial Tàctica, La Vallesa i Paterna. Ocupa una àrea forestal i de sòl agrícola de 471 hectàrees i representa un dels pocs pulmons verds que queden en l´àrea metropolitana de València. Una zona d´alt interès per a l´oci en família compatible amb els objectius de conservació i millora de l´espai natural. A Les Moles ens trobem amb boscos de pi blanc, sotabosc mediterrani com el llentiscle, coscoll, romaní, timó, etc. I vegetació típica de ribera a les zones dels barrancs d´En Dolça i Travessat. L´abellerol, el pit-roig, el mussol, la rabosa, la llebre i l´eriçó formen part de la fauna habitual d´este paratge.

Les Moles estan actualment amenaçades perquè un grup promotor britànic hi vol instal·lar un megacentre comercial que ocuparia l´equivalent a 200 camps de futbol. Si esta infraestructura es construira tindria un impacte devastador sobre l´estructura comercial de la comarca, com va succeir a Saragossa amb la implantació de Puerto Venecia. Com demostren diversos estudis de la Universitat de València, un centre comercial d´estes característiques destruiria més treball del que crearia (dos llocs de treball per cada lloc nou), i ompliria de formigó i asfalt un espai natural amb característiques úniques.

Quin futur volem?... Les Moles han de ser protegides íntegrament i preservades d´un urbanisme depredador que pretén substituir natura per consumisme. Un model de desenvolupament que necessita d´una continua parcel·lació i destrucció del medi natural per a poder perpetuar-se. El seu futur passa per convertir-se en el principal bosc periurbà de la comarca, un gran espai d´oci en contacte amb la natura on la població puga accedir sense recórrer al transport privat i puga gaudir d´un entorn natural molt a prop de la ciutat. Este paratge natural es troba a poc més de 10 minuts de la ciutat de València i connectat amb ella a través del transport públic: metro (Paterna i la Vallesa) i tramvia (Lloma Llarga, La Coma i Mas del Rosari). A més, el futur Anell Ciclista passarà tocant el paratge, apropant-lo encara més a la resta de poblacions de la Comarca. Actualment, Les Moles ja són utilitzades per a fer senderisme, ciclisme, córrer, passejar gossos, etc. O simplement per a passejar per les vores dels barrancs i gaudir de la seua vegetació abundant de ribera, els boscos de pins, els conreus de secà i visitar els elements etnogràfics singulars com ara coves-habitatge, refugis de pastor de pedra en sec, trinxeres i nius de metralladora de la guerra civil. Tot un patrimoni natural i històric que ens parla d´on venim i que no pot acabar sepultat sota el formigó perquè estaríem soterrant el nostre futur.

En l'urbanisme dels darrers 50 anys ha prevalgut la visió competitiva de la ciutat enfront de la visió cooperativa, un model que enalteix el benefici privat en detriment de les necessitats de la ciutadania. En aquest sentit, és significatiu el paper corporatiu (empresarial, competitiu i basat en la lògica dels grans projectes) que ha caracteritzat bona part del desenvolupament urbà des dels anys 70. Un urbanisme que de no haver comptat amb l'oposició activa de la ciutadania hauria convertit el Saler en blocs d´apartaments i el llit vell del Túria en una autopista.

En el nou context sociocultural, les polítiques urbanes, i amb elles l'urbanisme, ja no poden considerar-se monopoli de les grans corporacions.Pensem que és funció de les administracions públiques vetlar pel be comú i per això considerem que ha de ser el propi Consell qui dote les Moles de Paterna d´una figura de protecció que la preserve per a la població actual i per a les generacions futures en el marc d´una planificació territorial que pose a la ciutadania en el centre de la Política.