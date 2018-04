hace algunos meses Pablo Mirete y Domingo Pérez vinieron a a hablarme de una consultoría que acababan de fundar, que había sido vista con muy buenos ojos por expertos en empresa de la Universidad de Alicante. Estos dos graduados en Geografía por la Universidad de Alicante han fundado Inteligencia Climática (http://inteligenciaclimatica.es/). Es una empresa de Consultoría Climática/Meteorológica, de prevención y planificación de Riesgos Naturales y Medio Ambiental, utilizando nuevas metodologías y herramientas tecnológicas y precisas que permiten un mejor rendimiento empresarial y una planificación más segura, eficiente y sostenible. Se ofrecen para solucionar las necesidades en estos campos de administraciones, empresas privadas y particulares. Estos dos geógrafos técnicos centran su asesoría en tres patas. La primera es el asesoramiento climático y meteorológico, realizando informes meteorológicos detallados y personalizados, para que el cliente tenga una información precisa de la zona que le interese. Teniendo una mayor rentabilidad económica y una óptima planificación. En esta rama tienen muchas opciones en un campo abierto y controvertido, la de la certificación de daños ante las aseguradoras por eventos naturales extremos, viento, lluvia, nieve, etc. La segunda es la de la planificación de riesgos naturales y ordenación del territorio, ejecutando estudios y planes de prevención, con cartografía de riesgos, así como detección de la peligrosidad, exposición y vulnerabilidad, donde el objetivo principal es la seguridad tanto ciudadana como del medio. La tercera rama de su asesoría aporta a la gestión del medio ambiente, la capacidad de solucionar de forma concreta los problemas ambientales dentro de los valores de la sostenibilidad y la conservación. Estos dos ex alumnos tienen las ideas claras, han tenido el atrevimiento de fundar una empresa, de ser emprendedores y merecen la oportunidad de ser contratados, de demostrar su valía en un campo abierto y en el que no hay demasiada competencia y yo quiero apostar por ellos desde esta columna.