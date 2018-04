«Cobertura sanitària universal per a totes les persones, en qualsevol lloc» és el tema triat per a celebrar el Dia Mundial de la Salut, hui 7 d´abril. Amb el lema La salut per a tots i totes, l´OMS demana als líders mundials que respecten els compromisos que van contraure quan van acordar els Objectius de Desenvolupament Sostenible en el 2015, i que es comprometen a adoptar mesures concretes per a promoure la salut de totes les persones. Açò significa garantir que totes les persones, en qualsevol lloc, puguen tenir accés a serveis de salut essencials i de qualitat sense haver de passar dificultats econòmiques. Perquè la cobertura sanitària universal (CSU) s´aconsegueix quan existeix una ferma determinació política.

Intersindical Valenciana defensa «la cobertura sanitària universal, pública i gratuïta», com l´única via possible per a garantir la salut i la qualitat de vida de totes les persones. Els països han d´assegurar i invertir en la CSU, com a estratègia clau per a avançar cap a la consecució d´altres objectius relacionats amb la salut i el desenvolupament de les persones, dels països, del planeta. No solament millora la salut de les persones i la seua esperança de vida, sinó que també protegeix als països de les epidèmies, redueix la pobresa i el risc de patir fam, crea ocupacions, impulsa el creixement econòmic, promou la igualtat, la llibertat i la democratització de les societats.

Algunes idees clau sobre la cobertura sanitària universal són: que totes les persones puguen rebre serveis sanitaris de qualitat, en el lloc i en el moment en què els necessiten, sense haver de passar destrets econòmics; ningú hauria d´haver de triar entre una bona salut i altres necessitats vitals; és essencial per a la salut i el benestar de les persones i les nacions; és viable; no existeix un únic enfocament que puga aplicar-se a tots els casos; és necessari passar d´uns sistemes de salut concebuts entorn de les malalties i les institucions, a uns sistemes de salut concebuts entorn de les persones i per a elles.

Intersindical Valenciana aposta per una sanitat pública, universal, gratuïta i de qualitat perquè considera que aporta beneficis a tota la població i a tots els països que l´adopten. Cal seguir avançant perquè la meitat de la població mundial encara no pot accedir als serveis de salut que precisa, i tothom té dret a la vida, a la salut, sense haver de renunciar als aliments, a l´habitatge o al vestit. És important promoure polítiques sobre la manera d´avançar i aconseguir la CSU en l´àmbit nacional o recolzant aquests esforços en altres països ampliant la cobertura dels serveis sanitaris, millorant la seua qualitat i reduint els pagaments sufragats pels usuaris i les usuàries. Ningú ha d´oblidar que la salut és un dret universal i s´ha de protegir.