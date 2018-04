L'AVE del Camp de Túria

Els darrers mesos se n´ha parlat amb profusió sobre el tren d´alta velocitat que uneix València amb Madrid des de l´any 2010 al qual cal afegir-hi ara el tram comprés entre el cap i casal i Castelló. Retards incomprensibles, preus dels bitllets injustificats i problemes tècnics han enterbolit, però, les primeres setmanes de vida del projecte que ha entrat en funcionament entre ambdues ciutats valencianes. Es tracta d´un tema que, cíclicament, ocupa una bona part de la vida política valenciana pel que fa a les comunicacions amb la resta de l´Estat i que té les seues conseqüències sobre el finançament autonòmic que es pateix des de fa anys per un sistema injust i insolidari segons que han afirmat tots els partits que en formen part de l'espectre parlamentari valencià.

El pressupost que el Govern central ha presentat per a enguany ha fet palès un símptoma que tothom coneixia prèviament: la marginació endèmica que es pateix a les comarques valencianes pel que fa a les inversions. La xarxa ferroviària ha estat, però, una de les nombroses afectades per eixa deixadesa pressupostària que el Partit Popular ha provocat amb eixos comptes.

Tanmateix, al Camp de Túria –així com en altres comarques valencianes– ja n´estem acostumats a patir una manca d´inversions en obres vitals per al nostre desenvolupament econòmic. La comunicació amb el cap i casal, mitjançant el metro, és un d´eixos problemes i és un eix majoritari de les reivindicacions que des dels sectors socials i polítics es fan, amb certa timidesa, val a dir, des de fa temps, tot i que solen parar malauradament al bagul dels records. Amb Llíria com a destinació final d´una línia que abraça les comarques del Camp de Túria i l´Horta, fa temps que es reivindiquen millores en el seu funcionament diari i que dissortadament no s´han portat a terme per una manca de voluntat política derivada dels problemes de finançament. Els comptes a zero del pressupost de Rajoy així ho testimonien. Tot i que el metro n´és competència directa de la Generalitat, l´Estat és una de les principals inversores com ocorre en altres ciutats espanyoles. La instal·lació de la doble via, un augment en les freqüències de pas, major seguretat, una modernització de les infraestructures i uns preus atractius en són algunes de les demandes dels usuaris. Per exemple, a la Pobla de Vallbona, tot i els seus 24.000 habitants, no hi ha ni una estació decent per agafar el comboi. Presenta un aspecte, si més no, tercermundista.

Els més de 100.000 habitants existents entre tots els municipis de la línia en són un motiu suficient perquè entre totes les administracions hi haja un acord definitiu sobre una qüestió de cabdal importància sobre el teixit social i econòmic. No s´ha de vore com una despesa sinó, especialment, com una inversió de futur, de progrés i de benestar. En estes comarques valencianes ja volgueren que s´hi portaren a terme, en un percentatge ínfim, les inversions que durant els darrers anys s´han fet amb l´AVE. Seria un bon inici per acabar de resoldre una qüestió que porta massa temps endarrerida i oblidada. Tan oblidada com la implantació d´un únic abonament perquè els usuaris puguen fer-ne ús alhora del metro, l´autobús i l´Empresa Municipal de Transports de València, com sí ocorre en municipis de l´Horta. Ha transcorregut més d´un any i continuen estudiant la qüestió reivindicada per alguns alcaldes. Sembla oblidada, com altres tantes coses en esta comarca.