Stop bulos

En las últimas semanas se ha distribuido por whatsapp un bulo más vinculado con la modificación artificial del clima. En él se dice literalmente: «Esta mañana en la radio en Cadena SER han dado la noticia de que 4 trabajadores del instituto de meteorología han confesado bajo un informe a la Unión Europea que España entera está siendo rociada con (Dióxido de plomo). La causa es ni más ni menos para alejar las lluvias y poder subir las temperaturas para crear un ambiente climático veraniego para el turismo y a su vez ayudar a los agricultores, esto a su vez está produciendo gotas frías y con muchas intensidades. Murcia y Valencia están siendo las más afectadas llegando a no caer ni gota en más de 7 meses, produciendo gotas frías catastróficas, además de crear enfermedades de respiración a más de uno por inhala el dióxido de plomo. El aeropuerto de San Javier está siendo utilizado para el despegue de estos aviones, declarando que esto cada vez va a peor. Los murcianos tenemos que mandar esto a todos nuestros contactos y que se entere España, de lo que están haciendo y consintiendo en nuestra provincia. Te pido que lo reenvíes a tus amigos y conocidos, gracias.» En primer lugar, la redacción del famoso mensaje, que varios amigos me han hecho llegar preocupados, deja bastante que desear. En segundo lugar, se habla de un instituto que ya no es tal, porque desde 2008 se denomina Agencia Estatal de Meteorología.

En tercer lugar, la causa de que no llueva durante meses en las comunidades de Valencia y Murcia es el efecto fohn de las cadenas montañosas que impiden que los frentes de poniente que riegan el resto de España en las últimas semanas lleguen vivos. No tiene sentido acusar de modificar el clima para ayudar al turismo y a la vez a los agricultores con calor y sequías y, simultáneamente, provocar gotas frías, que dan mala imagen turística y problemas de todo tipo, y todo ello causando problemas a los agricultores. Nadie ha oído nunca esa noticia en la Cadena Ser ni ha sabido poner un podcast con la grabación.

Pero lo más importante, en 2015 esta misma cadena pero en Facebook, porque entonces whatsapp no estaba tan desarrollado, ya decía lo mismo y gente del mundo de la Geoingeniería me reconoció, ya entonces, que era un bulo tan burdo que hacía daño a sus propias teorías. Estoy seguro de que por whatsapp habrá llegado a mucha más gente que por Facebook y de que muchos creen que es mejor no desmentir estos bulos, porque es como alimentar a la bestia, pero yo creo que es necesario alzar la voz, una vez más.