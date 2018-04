Pensión y mandanga

En el catàleg d´adjectius aplicables a Francesc Ferrer Pastor, «collidor de paraules» segurament és el més adient. N´afegisc més: amic, sí; paisà, també; estudiós del valencià, evidentment; partidari d´afavorir-ne un major ús social, i tant! Però la notícia, despullada d´adjectius, és un fet substantiu: enguany celebrem el centenari del naixement de l´home que, amb els seus Diccionaris i Vocabularis, més ha recolzat didàcticament al professorat de valencià.

Mirant cap enrere, és a dir, refiant-me del record, que és la millor manera de valorar el més substancial d´una amistat duradora, recorde com si fóra hui aquell diumenge pel matí que vingué a casa per regalar-me un exemplar del seu Vocabulari. Me´l firmà amb una dedicatòria senzilla però emocionalment intensa: «A Jesús Puig, amic meu, sols això, que no és poca cosa». D´això fa més de quaranta anys, quan escriure en valencià era un somni de molts però un intent de pocs.

La nostra amistat no fou la de qui busca i hi troba el còmode racó de qui pensa com ell, sinó la de qui valora opinions diferents. Fou particularment intensa els anys més durs de la Batalla de València; i alguns dissabtes que venia a sopar a casa, juntament amb la seua segona esposa Amparo Martínez, passàvem la vetlada comentant-ne succeïts i esdeveniments. Compartíem l´interès per la llengua i pel redreçament del País Valencià, fins el punt d´encapçalar —ell per València, jo per la Font d´En Carròs— les candidatures del PNPV en les primeres eleccions de 1979. Vint anys després, l´exministre d´Interior Antoni Asunción, amb qui m´unia gran amistat, es presentà a les primàries del PSPV i s´organitzà al Micalet un acte de suport de gent de la cultura. Li vaig demanar a Ferrer Pastor si tenia cap inconvenient en assistir-hi. Si tu m´ho demanes —digué— allí estaré. I allí estigué. La paraula és l´home, diem al poble. I la paraula era sagrada per al nostre «collidor de paraules», que moriria un any després. Tot i que, ben mirat, no moriria del tot: ha deixat la seua obra.