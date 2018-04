La cínica estrategia del ventilador

La cínica estratègia del ventilador o com atrinxerar-se en el búnquer d´una gran errada política empastifant d´excrement persones o institucions –a través de mentides, mitges mentides o mitges veritats, tant se val– que formen un dels pilars essencials del sistema democràtic, en este cas la cultura, el coneixement i el progrés de les persones, valors que representen les universitats públiques espanyoles, amb tots els seus defectes inclosos. El cas de Cristina Cifuentes i el seu presumpte i polèmic màster a la Universitat Rei Joan Carles de Madrid, sobre el qual no cap la més mínima ironia, és, en la meua opinió, la gota que ha vessat el got del cinisme del Partit Popular.

És de veritat que hi ha hagut entre alguns catedràtics i el poder polític popular un bon tràfec de càrrecs i una evident connivència –el quid pro quo– que ha creat el brou de cultiu necessari que explica esta estrambòtica situació. De moment, la universitat ha iniciat una investigació i ha suspés del càrrec de director de l'Institut de Dret Públic, el catedràtic responsable del màster de Cifuentes, Enrique Álvarez Conde. Estes situacions sempre són molt ignominioses per a les autèntiques víctimes de la manifasseria política i acadèmica com són els estudiants.

Els alts càrrecs del PP no han deixat d´abocar un bon grapat d´immundícia sobre la credibilitat de l´esmentada universitat i han col·laborat expressament al seu desprestigi. Les imatges dels estudiants protestant a la plaça del Sol, davant la seu de la Comunitat de Madrid, han sigut desoladores. Cal pensar únicament en els milers d´estudiants i les seues famílies que amb un gran sacrifici s´han matriculat en els màsters i han passat honestament les corresponents proves acadèmiques.

El cas és que no els importa gens ni mica desacreditar les institucions democràtiques que, paradoxalment, amb tanta mà dura i autoritarisme defensen, si es tracta d´encobrir, desviar l´atenció o manipular, els casos de corrupció o els enganys a la ciutadania, presumptes o no, que els afecten directament. Sobretot perquè este país de la cultura de l´esforç i la marca Espanya està fent un immens ridícul si comparem el cas de Cifuentes amb altres que han ocorregut al Regne Unit, Alemanya o Holanda, posem per cas, amb polítics que han dimitit per una multa de trànsit, per arribar tard als seus parlaments o, senzillament, perquè els han enxampat amb plagis acadèmics o amb mentides públiques.

Es tracta d´una estratègia irresponsable i extremadament greu, més si tenim en compte que és el partit que governa Espanya de la mà de Mariano Rajoy i del qual caldria esperar, per tant, una actitud d´Estat més responsable, tolerant i oberta. Dic extremadament greu perquè amb el ventilador en marxa, siga veritat o siga mentida, en lloc d´higienitzar la democràcia el resultat que se n´obté és el contrari, desacreditar-la. Ells saben molt bé que amb la tessitura «tots són iguals», desacreditant el sistema, desvien l´atenció dels seus estralls a costa de debilitar la credibilitat de les institucions.

No puc deixar de pensar en el nefast resultat que esta estratègia té en els pares i les mares que honestament s´esforcen dia rere dia a inculcar valors democràtics i d´autèntica cultura de l´esforç als fills que estudien i es formen a les universitats espanyoles. Al País Valencià sabem molt bé de què parlem després de vint anys de cultura del pelotazo i corrupció institucionalitzada del Partit Popular.

Al capdavall, l´estratègia del ventilador és purament mediàtica, per a guanyar temps i distraure l´atenció sobre el fet objectiu, i no té cap resultat higiènic per al sistema democràtic. Primer cal donar exemple i dimitir del càrrec públic, siga cadascú del partit que siga i, efectivament, el PP no és l´únic partit afectat per casos més o menys semblants, tot i que el de Cifuentes és especialment greu, i després denunciar tot el que calga denunciar, clar que sí, i netejar la gestió pública de polítics corruptes, mentiders o deshonestos. Però desacreditar les institucions públiques o el mateix sistema democràtic («tots són iguals») per no afrontar les pròpies responsabilitats polítiques és una pràctica totalment antidemocràtica i –paradoxalment per a ells– anticonstitucional.