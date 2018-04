Estudiar Filología Valenciana obri les portes del futur

Arriba un moment decisiu en la vida d´un jove que és triar el seu futur professional. Influït per un ambient no favorable, descarta d´entrada les humanitats amb la idea que ni estan de moda ni trobarà faena després. Res més lluny de la veritat, especialment si opta per fer estudis de filologia, i en concret per fer Filologia Catalana, disciplina on, a més d´estudiar científicament el valencià que parla o que ha aprés en l´escola, podrà descobrir la seua utilitat, el seu interior, les seues creacions, la producció cultural que té i l´espai comunicatiu on viu. En concret, es necessiten més de 100 professionals ja per a l´any que ve i més de 300 per als pròxims 10 anys, només a la Comunitat Valenciana, per a cobrir les baixes per jubilació.

Este espai necessita professionals que amb passió i rigor comencen a construir una societat més educada, més culta, més respectuosa, més solidària i lliure, que puguen treballar-la i vehicular-la. Pensa que el valencià és la huitena llengua del món en penetració a internet. La Viquipèdia en català és la segona creada al món amb més de mig milió d´articles. Una llengua amb 9 milions de parlants que Jaume I ens va portar a València el segle XIII, que té grans escriptors medievals com Ramon Llull, Ausiàs March, Jaume Roig i Joanot Martorell i actuals, com Vicent Andrés Estellés, Joan Fuster, Àngel Guimerà, Mercè Rodoreda o Enric Valor. Ara mateix hi ha més de 150 universitats del món que l´estudien, amb més de 7000 estudiants.

És un ésser ben viu amb un futur prometedor i un passat fascinant, una llengua d´amistat, d´integració, de sostenibilitat, de futur, trampolí per a aprendre noves llengües.

Després de 35 anys d´ensenyament reglat del valencià, on els vostres professors han fet una gran tasca cap a vosaltres i cap a la llengua, una bona part d´estos primers professionals necessiten un recanvi perquè el temps passa per a tots. Per això la nostra societat necessitat professionals nous de filologia catalana.

Segons informes de l´OPAL i de la Generalitat, estudiar FC t´assegura un nivell d´ocupació altíssima, del cent per cent per als pròxims 15 anys. Actualmente no n´hi ha cap graduat sense treball. I exactament igual passa a Catalunya i les Illes Balears€

I no només estudiar el grau de Filologia Catalana, el grau del valencià, t´habilita per a la docència universitària, de secundària o per a estrangers; o per a la investigació. També podràs treballar en els mitjans de comunicació, tant en l´assessorament com en la creació de continguts; en les editorials que necessiten correctors, traductors, editors, elaboradors de materials didàctics i de consulta. I, a més, en els ajuntaments i en les conselleries es necessiten tècnics lingüístics per a promocionar i dinamitzar les activitats al voltant de la llengua.

La nostra llengua ha de ser una llengua de convivència, de trobada de tots i per tant és una llengua que va a més, que necessita professionals que a més d´aprendre s´apassionen pel seu estudi i difusió, persones que visquen la seua professió, que descobrisquen la vida de la llengua i la transmeten cap al futur, i que siguen feliços tenint una professió que no et farà ric però sí que et farà més feliç i útil als teus coneguts i et permetrà una vida plena individual i social.

No es pot entendre la humanitat sense les llengües, llengües que generen cultura, coneixement, ciència, literatura, espectacles, que ens permeten aprendre´n unes altres en un món sense fronteres... I tot això necessita professionals preparats, professors enamorats del que fan, que viuen de la seua afició a llegir, escriure, a dinamitzar, a ajudar.

Tu que vius en la teua terra i amb els teus, anima´t a ser un professional de la llengua, perquè ¿pot haver-hi en la vida una major sort que treballar prop de ta casa, amb un bon sou, amb faena per a tota la vida i ajudant la societat a aprendre i a transmetre els seus propis valors de sempre?

No dubtes: estudia en la universitat llengua i literatura valencianes.