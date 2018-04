Joan Ribó huye de la calidad en el turismo

España se encuentra ante el gran reto de salvaguardar su mayor tesoro económico: el sector turístico. Cada año se supera el número de visitantes que buscan las virtudes de nuestro clima o nuestra cultura, nuestros estupendos alojamientos o nuestro modo de vida. València es, sin duda, uno de los valores turísticos más importantes de nuestro país y, como España, se encuentra en la encrucijada de resolver los obstáculos que, actualmente, pueden poner en riesgo el enclave. Por desgracia, el gobierno municipal no empuja en la buena dirección. El desgobierno de Ribó anda desnortado con el turismo y, mientras tanto, el sector sigue amenazado por la baja calidad, los apartamentos ilegales y la falta de planificación.

El alcalde falló en el diagnóstico y se ha enfocado hacia el titular fácil que proporciona el aumento de visitantes, aunque ello suponga molestias a los vecinos y la conversión de Ciutat Vella en un impersonal parque temático. La apuesta por la calidad, expresada por el primer edil el domingo pasado, no es más que un eslogan electoral vacío de contenido y de propuestas.

Ciudadanos arrancó la legislatura con un diagnóstico claro. Al inicio del verano de 2015 ya advertimos que la situación de los países mediterráneos nos ofrecía una oportunidad exclusiva para València.

La ciudad tenía la oportunidad de elegir qué turista recibía. Lo que ya avanzamos en 2015 fue refrendado por Exceltur en 2016, cuando vino a confirmar que el 60% del aumento de turistas resultaba «prestado». Poco después, en 2016, el concejal socialista Joan Calabuig (predecesor de Sandra Gómez en la concejalía de Turismo) anunció un inminente Plan de Turismo 2016-2020.

Tuvimos que esperar al tercer año, ya en junio de 2017, para poder ver ese Plan que Ciudadanos respaldó para que por fin, València tuviera al menos una hoja de ruta en materia de turismo. Sin embargo, la realidad es tozuda y, habitualmente, muy distinta a sus promesas. La propia Sandra Gómez se ha visto obligada a reconocer por escrito que la mayoría de los programas del Plan de Turismo todavía no han arrancado al carecer de socios. Recordemos las palabras de Ribó en estas páginas hace siete días: «Yo apuesto por el turismo cultural o de deportes».

El día de la aprobación del plan, Sandra Gómez agradeció las propuestas «oportunas» de Ciudadanos, ya que habían «ayudado a mejorar el Plan». Cs pidió cosas tan simples como que el Plan de Turismo incluyera a las Fallas, que se les habían olvidado, y que, en el foco de todas las acciones, se situara la calidad y no la cantidad.

Y nuestra petición -nuestra exigencia por la calidad- no es baladí. Está refrendada por estudios e investigaciones. La prueba del algodón la tenemos en la estrategia de producto «Valencia Excellence», es decir, en los esfuerzos que el Ayuntamiento destina a captar a turistas premium que buscan experiencias exclusivas. El balance es desolador. El programa no ha arrancado, no hay socios, el personal dedicado a este tipo de turismo se limita a una persona durante sólo el 30% de su jornada y el presupuesto se reduce a 30.000 euros. De los resultados, Gómez debería callar. Nos ha reconocido por escrito que no sabe qué tipo de experiencias turísticas buscan este tipo de turistas, ni cuánto gasto destinan, ni de dónde vienen? Y, recuerdo, estamos hablando del turista de calidad, de este en concreto que Ribó destacaba como su apuesta y sobre el que Gómez dice que está trabajando.

Los resultados de este supuesto trabajo se pueden comprobar con los datos de RevPAR de Exceltur, es decir, cuál es el gasto que efectúa en el hotel un turista cada noche que se hospeda. En València el gasto es de 54 euros mientras que en Málaga es de 69,7 euros, en Madrid son 72,4 euros y en Barcelona son 101,5 euros. Estos datos significan que el volumen de turistas que llega a València tiene una baja rentabilidad. Sus consecuencias son un turismo low cost, que crea un empleo precario y que genera malestar a los vecinos al no producir riqueza ni bienestar.

Los datos hoteleros son rotundos mientras que, en el ámbito de los apartamentos turísticos -con ya casi tres años de legislatura- la indefinición y la falta de regulación sigue siendo la constante. Ciudadanos fue nítido en las alegaciones al plan de turismo, pidiendo la eliminación de los apartamentos ilegales de manera que se garantice el derecho al descanso de todos los vecinos de la ciudad, de manera que toda la oferta de alojamiento de la ciudad esté registrada y controlada. El resultado de la inacción es que los apartamentos turísticos ilegales siguen realizando competencia desleal, mientras que los legales están amenazados por la falta de un marco jurídico claro que garantice su prestación y les permita convivir con seguridad y respeto a los vecinos mientras crean vida en los barrios.

El turismo de la ciudad de València necesita resolver todos estos errores y, para ello, hace falta un gestor que coordine todas las delegaciones hacia un objetivo común. El turismo es un generador de riqueza si se gestiona oportunamente, y un destructor de bienestar si se fomenta la inseguridad jurídica y la competencia desleal, como ocurrió en Fallas cuando se cerraron terrazas mientras, a las puertas de los negocios clausurados, campaba la venta ilegal. Ribó anda a ciegas con el turismo. Debe aclararse y darse cuenta de que, lo que dice que quiere para València, ese «turismo de calidad y con alto rendimiento económico», no concuerda con las decisiones reales que está tomando, como alcalde y máximo responsable de las mismas.

Queda al descubierto una vez más, ahora en materia de política turística, esa doble cara de un gobierno dividido que no es gobierno. Mientras Ribó dice una cosa, Gómez reconoce por escrito que ni el programa cultural ni el de deportes están en marcha. ¿Cómo es posible entonces que, de forma paralela -y algo cínica-, ambos se sonrían cada pleno cuando este portavoz les reprocha que en el Ayuntamiento de València haya un flagrante problema de coordinación? Lo único que gobierna el Ayuntamiento, lamentablemente, es el desgobierno.