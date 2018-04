Com cada quart diumenge de Pasqua, hui els cristians celebrem la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions. En el missatge adreçat a l´Església en aquesta 55ena Jornada, el papa Francesc ens recorda que el pròxim octubre tindrà lloc al Vaticà la XV Assemblea General Ordinària del Sínode dels bisbes dedicada als jóvens, en particular a la relació entre els jóvens, la fe i la vocació.

En el seu missatge, el papa ens recorda que "la nostra vida i la nostra presència al món són fruit d´una vocació divina". I és que "Déu sempre ix al nostre encontre", ja que és "Déu-amb-nosaltres". Per això aquest Déu, "coneixent la nostra ardent nostàlgia d´amor i de felicitat, ens crida a l´alegria".

El papa ens recorda també la "diversitat i especificitat de cada vocació personal i eclesial", i la urgència a "escoltar, discernir i viure aquesta paraula que ens crida i ens permet fer fructificar els nostres talents". Cal tindre present que "escolta, discerniment i crida estan a l´inici de la missió de Jesús".

En aquest missatge, el papa destaca un fet essencial per acollir la vocació que Déu ens ofereix, i és que "la crida del Senyor ve d´una manera silenciosa i discreta, sense imposar-se a la nostra llibertat". Per això "és necessari preparar-se per escoltar amb profunditat la paraula, prestar atenció als detalls de la nostra vida diària i mantindre´s obert a les sorpreses de l´Esperit". Per això "si ens mantenim tancats en nosaltres mateixos, no podrem descobrir la crida personal que Déu ha pensat per a nosaltres". Cal tindre present que "Jesús discerní el contingut de la missió per a què va ser enviat". Per això també "cadascú de nosaltres pot descobrir la pròpia vocació, mitjançant el discerniment espiritual".

El papa ens recorda el fet que "la vocació cristiana sempre té una dimensió profètica" i per això "també hui tenim necessitat del discerniment i de la profecia".

Com ens diu el papa, "l´alegria de l´Evangeli, que ens obri al trobament amb Déu i amb els germans, no pot esperar les nostres lentituds i desídies". I és que "la missió cristiana és per al present". Per això "cadascun de nosaltres està cridat a convertir-se en testimoni del Senyor, ací i ara".

Com en cada Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, cal que recordem que "el Senyor ens segueix cridant a viure amb ell i a seguir-lo en una relació d´especial proximitat". Per això quan un jove descobreix que Déu s´acosta a ell, si el Senyor "ens fa entendre que ens crida a consagrar-nos totalment al seu Regne, no hem de tindre por". El papa ens recorda que "és bonic (i és una gràcia immensa) estar consagrats a Déu i al servei dels germans".

En el missatge a la 47ena Setmana d´Instituts de Vida Consagrada celebrada a Madrid del 5 al 8 d´aquest mes, el papa Francesc animava els participants "escoltar les inquietuds dels jóvens", a no fer proselitisme pel que fa a les vocacions i a buscar maneres per "obrir camins, perquè el Senyor puga parlar, perquè el Senyor puga cridar" jóvens a seguir-lo en el presbiterat o en la vida consagrada. El papa també encoratjava els religiosos a "preparar el camí perquè es veja allò que anuncià Joel: els vostres jóvens profetitzaran" (Jl 3:1).

Hui en aquesta 55ena Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, diumenge del Bon Pastor, hem de donar gràcies a Déu per les persones consagrades al Senyor en la vida religiosa, en el presbiterat, en el monaquisme i en altres carismes eclesials, que enriqueixen l´Església i que li donen la dimensió profètica que ve de l´Esperit.

En aquest dia d´acció de gràcies, també hem de tindre molt present en la pregària els preveres, les religioses i els religiosos i els monjos i les monges i els membres dels Instituts Seculars, que a l´Església són testimonis del Senyor Ressuscitat.