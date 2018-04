Por qué es abuso sexual y no violación

La sentencia del caso de la manada ha creado en la sociedad sentimientos de repulsa, injusticia, vergüenza e indignación. Muchos de los argumentos esgrimidos para atacarla se fundamentan en la idea de que no es, como ha sentenciado el tribunal, un delito de abuso sexual continuado con penetración, sino un delito de violación. Pues bien, en las siguientes líneas usted va a poder entender por qué, en mi humilde consideración, la sentencia está ajustada a Derecho.

Los cinco acusados han sido condenados por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y acceso carnal. En cristiano, quiere decir que se trata de un delito donde no existe violencia ni intimidación –y por eso es abuso y no agresión sexual, con la consiguiente pena más reducida que ello conlleva– donde los cinco acusados se han aprovechado de una situación de superioridad que les facilita el abuso sexual –eran 5 contra 1– y donde ha existido una penetración, ya sea bucal, anal y/o vaginal. Y por todo ello han sido condenados a una pena de 9 años de prisión, lo cual a muchos les parece totalmente insuficiente.

Pues bien, si atendemos a las circunstancias del caso, tras calcular el marco de pena sobre el que los jueces podían operar, encontramos que los jueces podían aplicar una pena de entre 8 años y medio a 15 años de prisión, siendo este último extremo inviable a falta de circunstancias que justifiquen tal aumento de pena –si no existen circunstancias para elevar la pena, la discrecionalidad de los jueces se encuentra bastante limitada y deben acogerse al mínimo. Y no, no vale aumentarles hasta 15 años de prisión bajo cualquier discurso, y menos moral, porque la ley no lo permite. Además, como consta en la sentencia, los médicos forenses que reconocieron a la víctima afirmaron la existencia de marcas típicas de penetración vaginal, pero fueron incapaces de encontrar marcas o lesiones compatibles con una violación ni con cualquier tipo de violencia.

Personalmente siento y comparto el sentimiento de rabia e indignación de muchos de los ciudadanos que han salido a protestar a las calles o que utilizan las redes sociales como vehículo de expresión de sus opiniones. Sin embargo, el problema no está en la sentencia ni en los jueces. Ellos simplemente aplican la ley vigente. El problema tiene un calado y origen mucho más profundo: radica de la ley en sí, que es la que dispone la pena aplicable y las circunstancias para que se aprecie la existencia de un determinado delito y no de otro. Por lo que si se quiere cambiar la situación y prevenir situaciones similares, hay que cambiar la ley. Y ojo, más pena no significa mayor rehabilitación, sino una mayor sensación social de justicia, lo cual a efectos de prevención resulta inútil. En definitiva: más criminología y mejores reformas legislativas –lo primero conllevará necesariamente lo segundo. Tal como está la ley, la sentencia está ajustada a Derecho