Des de la joventut, construïm País Valencià per tindre futur

El passat 21 d´abril, Joves pel Dret a Decidir del País Valencià (JODaD) commemoràvem, un any més, la diada del 25 d´abril a la ciutat de València. Una diada que ens ha de fer avançar cap a un País Valencià amb més democràcia i llibertats, i amb una organització al capdavant que aglutine joves que, encara que tinguen diverses sensibilitats, ens unisca les ganes de canvi social al nostre país. És per això que pense que la JODaD és l´organització juvenil que les necessitats de la societat valenciana demana.

Si ets jove, i vius al País Valencià, et sobren motius per començar a col·laborar amb nosaltres:

A la JODaD som joves treballant per als joves. Volem una reacció juvenil davant la situació de precarietat que la joventut troba al seu capdavant. Precarietat que arriba per part d´unes polítiques que deixen de banda els drets i les necessitats dels més joves que es tradueixen en falta d´oportunitats i treballs cada vegada més precaris que deixen un panorama gens optimista per a les noves generacions vinents.

La situació dels joves s´agreuja amb els continus atacs per part del govern espanyol amb unes polítiques que afecten la qualitat de l´educació publica, que es veu cada vegada més amenaçada davant del vessament de recursos a institucions privades i aliades del règim.

Davant aquest panorama, podem assegurar que a cada assemblea territorial de la JODaD lluitarem per un model d´educació pública, gratuïta i de qualitat que siga accessible a tots els i les joves del País Valencià i que no expulse de la universitat pública aquells que no poden pagar-ne les abusives taxes.

Tampoc ens oblidem del nostre territori, volem apostar per una economia autocentrada i al servei de les necessitats de la nostra ciutadania i una vertebració que acoste cada comarca del nostre país amb unes infraestructures dignes i amb unes carreteres lliures de qualsevol peatge, per això com diguem a la campanya encetada enguany, Alliberem l´AP-7, per Alliberar els pobles i vertebrar les nostres comarques.

Aquest País Valencià que volem ha de saber fer front a les intoleràncies, al feixisme i a la xenofòbia mitjançant la solidaritat tant entre els nouvinguts com entre altres territoris. Per això no ens cansem de denunciar que al segle XXI no poden existir presos polítics en països teòricament democràtics com l´estat espanyol.

Des de la JODaD lluitem per una societat igualitària que assumisca els valors del feminisme. En aquesta línia, seguim treballant enfortint la sectorial de Dones Decidim, tenint com a referent la transversalitat que va conduir a l´èxit de la Vaga de totes del passat 8 de març.

També som conscients que bona part del jovent valencià ha hagut de marxar fora del país expulsades pel sistema i obligades a buscar-se un futur lluny de la família i amics. Per això treballem perquè cap jove haja d'acudir a cap reunió familiar en dates senyalades via skype. A banda, i per tal que els i les joves migrades noten el seu caliu, existeix la nostra sectorial anomenada Decidim Exterior, que amb bona presència sobretot al Regne Unit, treballa per fer-los sentir com a casa fins al dia que tots i totes puguen tornar a casa i treballem juntes per construir un País Valencià més democràtic, més igualitari i més lliure.