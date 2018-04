On mira la justícia?

Un dels fonaments del sistema democràtic és la justícia. Cal respectar-la sempre i deixar-la amb suficient autonomia perquè el seu quefer no estiga mai pressionat. Però, si alguna cosa ha de caracteritzar a la democràcia, és que no s´ha de sacralitzar cap poder i que totes les seues accions, amb respecte i en els espais adequats, es poden discutir i reflexionar. Quan no és així, el sistema democràtic deixa de formar part de l´estat. Amb eixes dos pautes, i des de la impotència que produïx la sentència al grup "la Manada", cal fer una reflexió al voltant de la percepció de la realitat per part de la justícia.

Resulta evident que un cas com l´ocorregut a Pamplona el juliol de 2016 ha afectat la societat. Esta vegada un conflicte personal ha sensibilitzat el país. La veu del poble ha dit que ja hi ha prou als abusos sexuals en els esdeveniments festius. Ha expressat que una dona no ha de dir no, quan no vol mantindre relacions, sinó que ha de dir sí quan les desitja. Eixa reacció ha fet que s´inicien un conjunt d´actuacions públiques per a evitar que la festa siga espai d´agressions sexuals impugnes. Tots els poders han reaccionat davant una barbàrie consentida que ha sigut massa freqüent molts anys. Tanmateix la justícia, quan s´esperava que se´n conscienciara, ha mirat cap a un altre lloc.

La sentència judicial no sols ha posat unes condemnes massa reduïdes. El més greu és que ha obert indirectament la porta a unes altres actuacions d´eixe tipus. Ha potenciat la por i la idea que eixes situacions tràgiques no desapareguen. La interpretació de la passibilitat sexual com un consentiment voluntari a mantindre relacions sexuals és greu. No se sap si per als jutges però sí per a la societat. Darrere d´eixes paraules estan les nostres filles, companyes, familiars i amigues. Es troben totes les dones que des d´ara es veuen indefenses davant els jutjats per no oposar-se a realitzar actes que no volen fer. També, per exemple, en eixe mateix context, poden trobar-se les persones quan les furten pel carrer i no oposen resistència per a evitar ser agredides. Vol dir que els lladres no seran jutjats perquè les víctimes no s´han resistit al robatori?

Els poders de l´estat mai no han d´oblidar que ho són perquè hi ha una sobirania popular que els sustenta. Res té sentit si no es fa no sols en nom del poble sinó també per al poble. Així que a hores d´ara cal preguntar-se què mira realment la justícia. Per a determinats casos demostra una celeritat inusual i uns castigs intensos. Però unes altres voltes li costa tant de decidir-se o ho fa tan tard que les sentències naixen amb gran debilitat. En este cas ha resultat tan poc exemplaritzant el que s´ha dit que els futurs agressors continuaran actuant de la mateixa manera. Eixa realitat és la més dura. El fet que no puga tindre efecte dissuasiu una sentència, potencia una societat més temerosa i amb menys llibertat.

En definitiva, cal deixar a la justícia actuar però esta ha de mirar amb més claredat la societat. No pot tancar-se en un despatx, ofegar-se entre lleis i evadir-se de la realitat. La impartició de sentències es fa per a buscar solucions socials no per a intensificar la inseguretat. Cal confiar, doncs, que eixe no siga l´últim capítol d´un cas que supera la dura història personal i afecta a tota una societat. Esperem que la justícia entenga que ha de mirar amb major intensitat perquè no es perda la confiança. Amb sentències com eixes, s´ofega l´esperança en una societat més justa.