La sinistralitat en el treball creix al País Valencià

Més accidents de treball i in itinere, amb augment dels mortals l'any 2017. Dos conceptes diferents d'accident que s'han de conèixer, de treball i in tinere. L'accident de treball ocasiona dany físic o psíquic a la persona treballadora mentre es realitza una activitat professional o durant el temps que transcorre en el treball. I l'accident in itinere es produeix durant el desplaçament habitual des del domicili fins al lloc de treball, per exemple, els accidents de circulació que es produeixen en l'itinerari entre la residència principal o secundària del treballador i el lloc de treball, o viceversa.

La tendència generalitzada en nombre d'accidents laborals al País Valencià segueix sent ascendent entre gener i desembre de 2017, tant en el treball com in itinere. Segons les dades, provisionals, es van produir un total de 45.319 accidents de treball amb baixa l'any 2017, 2.947 més que en 2016, que representa un augment de 6,9%; en totes les províncies van créixer excepte a Alacant. D'ells, 53 dels accidents van ser mortals, 10 casos més que l'any anterior, amb un increment del 23,3%; mentre que a la província de Castelló va créixer 133,3%, en la de València va ser un 15,4% i a Alacant un 14,3%. Respecte als accidents in itinere trobem 6.883 casos, van augmentar 434 respecte a l'any anterior, un 6,7%; amb 12 mortals, que representa una disminució de 3 casos, un 20,0% menys respecte a l'any anterior; i en totes les províncies es van reduir excepte en la d'Alacant amb un increment de 6 casos, un 200,0% més.

Els factors de risc són varis, a l'hora d'analitzar l'augment de la sinistralitat en el treball. Entre ells trobem l'incompliment reiterat de la Llei de Prevenció i Riscos Laborals; les retallades en inversió preventiva, formació i vigilància de la salut en els llocs de treball, i la carencia d´una cultura preventiva; l'augment de la precarietat, doncs, cada vegada trobem més treballs no decents, sense qualitat, sense seguretat en el treball i protecció social per a les persones treballadores, sense possibilitat de desenvolupament personal i d'integració social, sense llibertat perquè s'expressen opinions, s'organitzen i participen en les decisions de l'empresa amb igualtat de tracte, d'oportunitats i de gènere; sense discriminacions. Trobem contractes de formació, en practiques i beques, indefinides, temporals, a temps parcial o eventuals, per hores, falsos autònoms, sense dret a l'assistència mèdica, amb excessiva càrrega laboral, per exemple.

Des d'Intersindical Valenciana reivindiquem més recursos en prevenció i millor gestió, amb plans que previnguen els accidents en el treball i les malalties professionals. Lluitem per la no precarietat, per aconseguir treballs decents que garantisquen els drets laborals i socials, la salut i vida de totes les persones treballadores.