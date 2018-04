Cuarenta años de un país

«M´haveu demanat uns versos/que ens parlen en llenguatge d´anar per casa/com segueix el curs de la malaltia/d´aquesta clivellada terra». Lluís Alpera (1967)

Este 25 d´Abril se recordaron los cuarenta años del Consell del País Valencià, creado en 1978. El órgano preautonómico, del que formó parte como conseller de Treball Joan Lerma –futuro president– con 26 años. Fue presidido por Josep Lluís Albiñana, junto a sus doce consellers , constituidos en gobierno de concentración. De todos los partidos, de todos los colores. Un símbolo. En las trincheras de Industria y Comercio, con Leonardo Ramón: el anarquista Isidro Guardia, el autogestionario Vicent Ventura, Enrique de Quesada, José María del Rivero, Alejandro Mañes, Luis Villar, Vicente Simó, compartieron conmigo compromisos de ilusión y esperanza. El 40 es bíblico, mágico y sugerente.

Insolencia. Cuarenta años tiene la Constitución Española, de la que ha venido Alfonso Guerra a contarnos que goza de buena salud, por invitación del Colegio Notarial de València. El jacobino exvicepresidente del Gobierno socialista de Felipe González ha descubierto que quienes cuestionan la vigencia del articulado constitucional son partidarios de recuperar los fueros medievales. España no es de los insolentes que tratan de ofender en virtud de la cristalización de un texto constitucional que, para ser aceptable y actual, ha de ser modificable, como tantas leyes fundamentales en el contexto internacional, moderno y democrático que vivimos. José María Aznar vino a asustar de las veleidades secesionistas que infiere en el Arco Mediterráneo, en su torturado imaginario auspiciado por la fundación FAES y su filial doméstica, nada liberales y nada asépticas.

Homenaje. El Consell del País Valencià del 78, ahora distinguido y celebrado, está en el origen de la Generalitat. Cuarenta años son muchos para que los empecinamientos constitucionales se resistan a actualizarse. De la dictadura a la democracia siempre hay un precipicio que no se salva sin riesgo. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha ido a las Baleares para amedrentar a los isleños y a advertirles de que corren el riesgo de ser abducidos por los separatistas catalanes o por los vascos, con los que él pacta lo que le conviene. Albiñana, primer president de la autonomía valenciana por el PSPV, ha sido injusta y deliberadamente marginado, con las personas que colaboraron desinteresadamente en aquel proyecto que exigía valor y convicción. Responsables: todos.

Feriario. Con desfase se celebra el centenario de Feria València fundada por Unión Gremial en 1917. En el Ateneo Mercantil, de recia tradición liberal, se exponen los carteles del certamen internacional que dio a València y a la Comunitat Valenciana esplendor productivo. El vicepresidente de la Cámara de València, Vicente Folgado –entusiasta en la recuperación del impulso ferial en la ciudad que refleja la exposición– fue de los pocos miembros del patronato de Feria València asistentes al acto. Sitúa el homenaje a una institución centenaria, en el centro de la ciudad frente al Ayuntamiento de València, que ampara el fenómeno comercial que fue escaparate reconocido de la economía valenciana. El presidente de Feria València, José Vicente González –que no ha acompañado al president Ximo Puig a China ni a Japón– tiene ante sí la ardua tarea de recomponer los trozos de una institución que sigue siendo vital para la economía y para la ciudad. España es desagradecida si no lo entiende. «Cuarenta años y un día. Antes y después del 20N», es el título del libro, editado por la Universitat y coordinado por los profesores Ferrán Argilés y Julián Sanz. En el que ha colaborado un grupo de jóvenes historiadores plurinacionales para recuperar la verdad de la Transición a la democracia con solvencia académica. Sobre todo para que no se falsee. El mundo ni se para ni muere.

De poder a poder. Se han enfrentado en el seno del Consejo de Administración del Puerto, el presidente de la APV (controlada por el Ministerio de Fomento), Aurelio Martínez, y el alcalde de València, Joan Ribó. Se trató de colar, sin estar en el orden del día –nueva moda en las instituciones valencianas– el rescate anticipado de los 58.350 metros cuadrados que ocupa Unión Naval de València, concesión del Grupo Boluda. La cesión de estos terrenos, que ahora se quieren destinar a terminal de cruceros, previa indemnización, expira en 2027 y el alcalde Ribó se plantó e hizo retirar la propuesta, que era nula por ilegal. Los astilleros cumplieron su centenario en 2016, con más pena que gloria, varados en sus horas más bajas de inviabilidad. ¿En qué estaban pensando cuando optaron a la concesión? València es de esos sitios donde ocurren cosas pero nunca pasa nada. Se incumple la legalidad y se saltan los preceptos a la torera en las instituciones. ¿Qué más ha de suceder para que la sociedad reaccione ante la prepotencia y la sinrazón? València, oportunidad de todos, cortijo de nadie. Con veinticuatro años hemos tenido bastante.