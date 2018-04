Sexo, género y jueces

Hay muchas cosas que lamentar en el caso de la manada. La peor, sin duda, el caso en sí: esos cinco animales de manada atacando a su presa y enorgulleciéndose de ello. Pero quiero lamentar un componente relacionado con mi profesión de docente universitaria: la falta de formación en sexología y relaciones de género de jueces, fiscales y juristas en general.

Su falta de conocimiento en estos campos es de tal calibre, que, en este proceso, les ha impedido saber que no sabían. A los tres jueces, ni siquiera al tener dificultades para llegar a un acuerdo sobre la interpretación de las imágenes del vídeo -que ha sido prueba de cargo fundamental en el juicio- se les ocurrió que las relaciones de sexo y género que estaban presenciando eran demasiado complejas para interpretarlas sólo desde su muy subjetiva (y limitada) experiencia personal.

Al parecer no se les ocurrió pensar, por ejemplo, que, si para valorar los efectos en la integridad y salud de una persona que tiene un accidente laboral o de tráfico, se recaba la presencia de personal médico, en el caso que nos ocupa, para valorar el comportamiento voluntario o involuntario de la víctima, tal vez debieran llamar a personas expertas en lo que estaban juzgando. Esto es, alguien experto en relaciones de sexo y de género, que incluyen relaciones de poder entre hombres y mujeres.

Y esta ausencia es especialmente grave cuando sabemos que en los estudios de Derecho no existe (salvo rarísima excepción) formación alguna en sexo y género. Tampoco en los temarios de oposiciones a la Judicatura, Fiscalía, etc., se incluye esta temática, como se debiera. Ni la mayoría de quienes participan en los juicios (abogadas/os, secretarias/os judiciales, jueces, fiscales, etc.) han pasado por un máster –u otro curso de especialización- en Estudios de Género o en Sexología.

Muchas personas, asociaciones, departamentos y entidades universitarias hemos demandado la inclusión del análisis de género en las enseñanzas universitarias, en particular aquellas que tratan de personas. Pero estas demandas caen, año tras año, en saco roto.

Por lo general, los contenidos de los grados universitarios que elaboran las universidades no incluyen formación en igualdad de género y la agencia estatal encargada de vigilar la calidad de los contenidos docentes universitarios (Aneca) jamás se ha interesado por su inclusión.

No voy a sostener que, si los miembros de la manada hubieran recibido, desde la escuela primaria, formación en igualdad de género no hubieran cometido este delito, aunque puede que algo les hubiera frenado (las cosas son más complicadas), pero estoy segura de que jueces, juezas, abogadas/os formados en igualdad de género y sexología habrían tenido otra capacidad para preparar y juzgar este caso.

Pido, por ello, la introducción de estudios sobre la igualdad de género en todos los grados universitarios y, en particular, en aquellos que estudian el comportamiento de personas.