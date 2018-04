Compensa? Insuportable. Depriment

En la societat actual, la ideologia del consum és tant potent que no té cap problema en inventar celebracions amb l´objectiu principal d´incrementar les vendes i mantenir un model de consum actiu. En aquest moment, prop de la celebració del dia de la mare, la publicitat s´activa per promocionar les vendes i fer negoci.

Hi ha un anunci que és insuportable, mercantilitza les relacions humanes i és tot un menyspreu a la dona. L´anunci relata situacions de dedicació, sacrifici, atenció, treball de la mare i després, el fill o la filla, a la petició d´un favor, respon amb una falta de respecte lamentable. I tot per acabar amb una veu que et pregunta si ser mare compensa i sense més contesta: «Diecisiete millones. Extra del día de la mare. Compensa».

Des de l´escola, des de la família, apostem per una educació en valors, com l´agraïment, el respecte, el bon tracte, l´estima, com a base per a que la societat progresse i que cresca amb convivència, amb dignitat i amb igualtat. Res més lluny del que ens transmet l´anunci .

Són moltes les persones que lluitem per tal que les relacions entre els homes i les dones siguen respectuoses i tolerants, demostrant que els sentiments i les emocions no són un negoci que és compra i que es ven.

Com a filla i com a mare, estic indignada en els missatges que ens volen vendre intentant manipular sentiments i comportaments. Sabem del cost de la maternitat en la vida personal i professional, que educar no és fàcil, però mai el model que l´anunci ens proposa és la resposta.

Insuportable i depriment.