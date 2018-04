Falta de empatía

Mantener relaciones sexuales con una niña, de los 5 a los 10 años de edad, no es violación porque no se probó que hubiera violencia y resistencia por parte de la menor. En 2017, el autor fue condenado en Cantabria a tres años y nueve meses de cárcel por abusos sexuales continuados. La Audiencia de Murcia absolvió al jefe de unos grandes almacenes que durante tres años llamó «chochitos» y dejó notas de contenidos sexual a dos dependientas. Era una «falta de consideración y desatención» pero no abuso y acoso. En 2016, la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vitoria, María del Carmen Molina Mansilla, preguntó a una mujer denunciante de agresiones sexuales: «¿Cerró bien las piernas? ¿Cerró toda la parte de los órganos femeninos?». La Asociación Clara Campoamor pidió suspender a la magistrada pero la queja se archivó.

La sentencia de la manada no es la primera, y, por desgracia, no será el último fallo que indigne, asuste y confunda a muchos, pero no se recuerda otro que suscitara la ola social de rechazo de este. ¿Por qué? Porque el movimiento feminista ha resurgido y con fuerza. Se vio el 8M y continúa vivo. Las mujeres pedimos que políticos y jueces jueguen a la empatía y por un momento sean capaces de sentir y entender como nosotras: «Solo un sí es sí» y quedarse paralizada ante un ataque por miedo, elegir entre ser violada o morir, no significa una autorización a ser vejada. Nunca.