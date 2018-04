Ya ha muerto. Lapidada 2.0. Política, social y emocionalmente, Cristina Cifuentes ha pasado a mejor ,o peor vida, según se mire. El demoledor vídeo destapando las entrañas de un hurto de hace siete años ha sido suficiente para poner punto final a su vida. Ahora continuará su lapidación 2.0, su muerte publicada y pública con todas las vísceras que se puedan juntar para embarrar, más si cabe, toda su trayectoria y la del partido al que representa.

Para mi es claro que Cifuentes debía haber dimitido en el mismo instante en que fue descubierto su edulcorado máster, más propio de figurar en su currículum como un imán de nevera que como un titulo universitario. Cifuentes ha querido mantenerse con argumentos que cojeaban desde el inicio de su torpe maniobra de despiste, de manera rotunda. Con su impostada y lacrimógena voz ha venido a tensar las costuras de la prensa para que no siguiera con el escrutinio del bombazo que acababan de desenterrar y expuesto a la luz publicada. Cristina Cifuentes ha querido desafiar no solo a la ética que debe acompañar al cargo público, sino que, más allá, a la estética de un puesto de relleno como presidenta una vez descubierto el trucaje académico.

Cifuentes ha podido comprobar el peso de la prensa de izquierdas mientras la izquierda comprueba dulcemente el beso de sus fechorías sin tanta crudeza como se ha hecho con ella. Por si alguien no me entiende, creo que Íñigo Errejón y tantos otros, también deberían haber dimitido en su día, para que quede claro. Pero el PP, ya se sabe, es serio de fondo pero suavecito de formas. Complejos no les faltan.

Cifuentes no ha cometido ningún delito, que yo sepa. Cifuentes es, desde mi punto de vista, carne frágil, carne de cañón, y por eso será condenada a la pena perpetua del desprestigio, del descrédito reputacional, de choriceo y san Google la perseguirá como a un conejo sin dejarla parar ni siquiera a respirar. No entendió que del escrutinio de la prensa iba a salir, siempre, perdiendo reputación y creyó que las imágenes que la han condenado estaban sobradamente borradas aunque, tal parece, convenientemente guardadas por el fuego amigo de su entorno más cercano y al que ella, de manera torpe, llevó a Fiscalía para que investigaran en un arranque de huída hacia adelante.

No han tardado, los suyos, mucho tiempo en responder. Donde más duele. Con unas imágenes incontestables. La máquina del fango, en expresión de Umberto Eco, ha demostrado que mas allá del fango existe la rasputitsa, que es adonde se ha asomado Cifuentes y se la han paralizado todos sus músculos. No ha comprendido que las mentiras y las verdades están hechas de lo mismo, de palabras, y que los hooligans, los suyos y los otros, son más fuertes en terrenos pantanosos.

Ahora le quedará la condena social tatuada, de por vida, y llega tarde a resolver el jaque mate que le puso en bandeja un periódico destapando el pufo de un título de relleno que no le servía para nada más allá de engordar su currículum. ¿Qué falta le hacía el desafío al que se ha sometido cuando era un tema menor?

Con Cifuentes se ha vuelto a hacer patente que en el PP no le dicen la verdad ni al médico. Su carrera profesional se ha visto achatarrada por un máster de quita y pon y por unas cremas de 40 euros. Se ha hecho cierta la corrupción sistémica del PP y cierto que, o se reinventan, o revientan. Y ya de paso, que sigan mirando por la Comunitat Valenciana.

En amores y en política, decir nunca y decir siempre, es peligroso.