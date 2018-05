València, rumb a la sostenibilitat

València va signar al 2009 el Pacte d´Alcaldes pel Clima i l´Energia, una iniciativa de les ciutats i pobles d´Europa per reduir el consum energètic al 2020. València es comprometia llavors a reduir un 20% el consum energètic de la ciutat, especialment en el transport però també de l´enllumenat públic o dels edificis municipals. Com veiem, la sostenibilitat especialment en allò referit a l´energia és un objectiu que com a ciutat hem d´assolir. Podria semblar a priori que estes qüestions són coses dels governs nacionals o regionals europeus i que les ciutats tenim poc a veure. En realitat, les ciutats tenim molt a dir en sostenibilitat energètica ja que la major part de la població mundial ja és urbana. Per això, des de València estem treballant intensament per acomplir estos objectius signats.

La mobilitat sostenible és un objectiu irrenunciable de qualsevol govern que pense en el benestar dels seus veïns i veïnes. Per augmentar la seguretat als nostres carrers i places, sobretot de xiquets i persones majors; per reduir la contaminació atmosfèrica que atempta contra la salut de les persones; i per últim, per reduir l´enorme consum energètic, sobretot d´hidrocarburs, del parc automobilístic actual. València, des del 2015, ha girat 180 graus en les polítiques de mobilitat. Augmentar la inversió en transport públic, comprar autobusos híbrids i elèctrics per primera volta en la història, desenvolupar una xarxa de vies ciclistes que ha permès augmentar significativament l´ús de la bici, obrir a les persones espais abans exclusius per als cotxes... les mesures impulsades pel regidor de mobilitat sostenible Giuseppe Grezzi són tantes i tan positives que per fi València s´està homologant en esta qüestió a la resta d´Europa.

Com he dit abans, tenim un compromís de reduir un 20% el nostre consum energètic per al 2020. Si en el període 2011-2014 la nostra factura energètica se situava al voltant dels 20 milions d´euros anuals, acabàrem el 2017 pagant un poc més de 15 milions. Una reducció considerable que a més, permet destinar eixos recursos a altres inversions més productives per als nostres veïns i veïnes. Eixa reducció s´ha notat especialment gràcies a les mesures d´estalvi en l´enllumenat, apagant punts de llums innecessaris i canviant a tecnologies més eficients, i també reduint el consum als nostres edificis municipals.

A més a més, el nostre govern s´ha compromès a comprar energia 100% provinent de fonts renovables. Ja estem treballant en el nou plec de condicions que exigirà que l´empresa guanyadora del concurs comercialitze energia procedent exclusivament de fonts renovables després que l´anterior contracte fóra impugnat per les grans companyies elèctriques del nostre país per introduir clàusules contra la pobresa energètica i finalment anul·lat pel Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. Les grans elèctriques, sempre en contra de limitar el seu poder i els seus estratosfèrics beneficis.

Com a societat hem de decidir si volem continuar caminant cap a un model sostenible de ciutat o si volem retrocedir cap a models insostenibles per a la nostra salut i la del Planeta. Jo ho tinc clar: València, rumb a la sostenibilitat.