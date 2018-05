La força de la dignitat

Són fets, i no paraules, que ara les persones formen part del govern valencià. Quan fa tres anys del canvi polític a la nostra terra, quan fa tres anys que hi governem, hem de sentir moltíssima satisfacció del que hem aconseguit. Hem dignificat l'educació i hem impulsat la llengua, que són la base de l'autoestima del poble valencià i del respecte mutu. També hem millorat l'escola pública i estem convertint els les aules prefabricades en aules dignes. El valencià ha estat col·locat al lloc que li pertoca i ho hem fet d´una manera inclusiva i mirant cap al futur. Les llengües comuniquen, creen ponts i construïxen el món en què vivim, és una eina de visibilització i d'inclusió.

Des de la promoció dels drets humans hem aconseguit que els diners arribem més i més ràpid a les famílies valencianes més vulnerables. La nostra lluita és perquè ningú caiga. Són una realitat les bones xifres en dependència, on hem triplicat la xifra, fins a més de 66.000 persones ateses o la nova Renda Valenciana d'Inclusió, que ens situa a l'avantguarda de la lluita contra l'empobriment, una lluita que situem entre les nostres prioritats i que forma part del nostre model econòmic.

Les xifres d'atur milloren, malgrat no ser suficients. Hem assolit un pacte pels horaris comercials, pensant en les persones, en els seus drets laborals i en la conciliació, també respectant i escoltant el motor de la nostra economia, el xicotet comerç, que és qui ens sosté i ens dóna identitat. Així canviem el model econòmic, que només pot ser si és compatible amb la vida de les persones i la sostenibilitat del planeta que habitem; per això la creació de la càtedra d'Economia Feminista i la de l'Economia del Bé Comú, en són bons exemples.

La llei Trans, la pròxima LGTBI+ i el pacte de contra la violència masclista són 3 de les nostres senyes d'identitat en el treball per la igualtat i la diversitat. La transversalitat de la igualtat a totes les polítiques que implementem és una altra de les coses que definix els governs amb Compromís, el nostre ADN. Un ADN amerat d´ecologia, economia centrada en les persones i esquerra.

En tot este temps, i durant molts anys de municipalisme, Compromís ha demostrat la seua capacitat per a governar. Ho fem cada dia, a cada poble, a les institucions on governem i a les que fem oposició, on denuciem incompetències, corrupció i subvencions determinades pel color polític. I ho fem com sempre ho hem fet, amb valentia i un somriure.

Sentim un profund orgull dels nostres ajuntaments. Institucions municipals que sanegen les arques públiques desbaratades per les mangarrufes del PP, malgrat que des del govern de l´Estat perpetren la discriminació al poble valencià, deixant-nos fora d'inversions necessàries, vitals i llargament demandades.

De les nostres febleses, que també n´hi ha, aprenem cada dia i guanyem en coneixements i fortalesa. Tenim un projecte per al nostre país i la voluntat de fer-lo realitat. Per tot això sentim orgull de la feina feta, i també ens il·lusionen tots els projectes que vindran i que farem amb les mateixes ganes amb què hem treballat fins ara. Tenim l´empenta i la capacitat per fer-ho.

Ara, a les institucions on gestiona Compromís, els diners van on han d´anar. Ja no es furta. Fa 3 anys que millorem la vida de les 5 milions de valencianes i valencians a través de les polítiques educatives com la #XarxaLlibres, la millora de les ràtios, els pagaments a la dependència; socials com la Renda Valenciana d'Inclusió, l'augment i l'equitat distributiva de les ajudes que milloren la vida de les persones; econòmiques com l'augment de places de treball en serveis i la baixada de l'atur en general. Totes elles són les polítiques socials d'un govern que funciona amb Compromís.

Les dades demostren que ens som i ens mou la força de la dignitat, per això seguirem canviant la nostra terra amb l'estima cap a cadascuna de les persones que habitem al País Valencià.