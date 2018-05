El imperio de la basura

Contenedores inaccesibles a personas con discapacidad funcional, a niños y niñas, a personas mayores con dificultad para presionar el pedal de apertura están firmados por Ros Roca, FCC. Cuando jóvenes capacitados para la creación industrial proclaman que algo muy interesante se está cociendo a nivel de diseño en Valencia, entonces hay que preguntarse ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se adapta el diseño del mobiliario urbano a la actualidad del siglo veintiuno? Existen papeleras instaladas en zonas proclives al botellón que no son resolutivas por su reducida capacidad; otras están tan distantes que obligan a la ciudadanía responsable a caminar un largo trecho con residuos y papeles en las manos.

"Dejar de meter la basura bajo las alfombras" indicaba recientemente el director de la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana Joan Llinares. "Fuera, basura. Así abuchearon a Rodriguez Zapatero (PSOE, ex presidente del Gobierno español)" según titula "el cooperante.com" (20/05/2018). Juan Ramón Rallo con fecha del doce de enero de dos mil dieciocho, titula su artículo: "Cómo el PSOE ocultó la basura de las cajas y el PP nos la hizo pagar".

Ferrán Ros Pijoan y Ramón Roca Sala en mil novecientos cincuenta y tres, fundaron la empresa (Ros Roca) que triunfaría en el mercado de contenedores y gestión de residuos. En el año dos mil ocho (con Rodriguez Zapatero de presidente), esta entra en el Fondo de Inversión Deyà Capital del Grupo Banca March, un "nuevo vehículo inversor" de la corporación financiera Alba perteneciente a la familia March. Juan March Ordinas, llamado por sus paisanos "en verga" por "la vara con la que su familia acarreaba los cerdos en Santa Margalida (Mallorca)", dotó a la primera oficina de la citada Banca con "cajones de doble fondo", tal como informaba "el mundo.es" el ocho de marzo del dos mil trece, en el mismo artículo se apunta que March, traficando con tabaco "acabó arruinando a la mismísima Tabacalera". Sumo poder el del creador de Transmediterránea; "cualquier mandatario tenía que pactar con él para gobernar", algo lógico ya que había financiado el Alzamiento Nacional con lingotes de oro y pagado el alquiler del Dragon Rapide avión que trasladó a Franco de Canarias a Marruecos en mil novecientos treinta y seis; a la par que mantenía temibles lazos amistosos con individuos del entorno nazi, como el almirante Wilhemm Cannaris, dirigente del espionaje hitleriano. March también instituyó FECSA (Fuerzas Eléctricas de Cataluña) mediante una polémica operación denominada "caso Barcelona Traction"-comprar muy barato algo tasado por ostensible mayor precio-; FECSA fue absorbida en mil novecientos noventa y nueve (Aznar del PP como presidente) por el oligopolio ENDESA (Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima) adquirida por el Estado italiano y presidida por Borja Prado Eulate, heredero de la ganadería de toros de lidia (toros para el martirio), con hierro de Torrealta. "A los ricachones y allegados no les basta con vivir una vez, necesitan cree que lo harán eternamente. Esta faraónica afición les lleva a pasar por encima del que pillen", escribe Maite Contreras J, en su divertida biografía sobre "Las Koplowitz·"

Reiterados contratos municipales enriquecen cualquier empresa especializada. Fomento de Construcciones y Contratas, Formato Verde (Orense), Ros Roca. "La red Gürtel se asoció en 2001 con el Grupo Ros Roca. El jefe de la red Gürtel (Correa) tocó al menos a dos ministerios y a otros organismos, como el Instituto de Crédito Oficial y Red Eléctrica Española, para favorecer a Ros Roca, según el informe policial", informa "los genoveses.net" en el año dos mil uno. Por su parte "el economista.es", con fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, revela que: "también ha testificado hoy Enrique Alejo (PP-director general corporativo de RTVE), ex director general de Comercio e Inversiones, a quien se le ha interrogado sobre un crédito FAD (Fondo de Ayuda del Desarrollo) concedido al grupo Ros Roca para un proyecto en República Dominicana. La fiscalía sospecha que esta concesión se hizo a Ros Roca gracias a la intermediación de Correa". También Ros Roca, por sentencia, tuvo que pagar una deuda millonaria al usar indebidamente una patente, más tarde perdieron ante la demanda de Closa (Corporate Finance Advisor) teniendo que abonar los honorarios debidos a la consultora. Hoy en día, Ros Roca pertenece al grupo holandés Terberg.

Basura perpetuada, diversificada y hasta citada en asuntos varios, tal como relata Armando Bulla en su libro "Con la venia", refiriéndose verídicamente a ciertos recursos judiciales extraviados en mil novecientos noventa: "preguntando igualmente al personal de la limpieza, por una de sus componentes se manifiesta que por aquellas fechas recuerda que arrojó a la basura una bolsa de plástico conteniendo papeles (setecientos noventa y nueve folios) que durante dos días estuvo depositada en el suelo, de todo lo cual paso a dar cuenta a S.S. Doy fe".

FCC fundada en mil novecientos noventa y dos, actualmente tiene a Pablo Colio Abril como CEO (director ejecutivo) de su Consejo de Administración externo desde hace dieciséis años, es externo. En "el español.es" del veintiuno de mayo del año en curso, se da a conocer que "el empresario mexicano Carlos Slim (presidente de Teléfonos de México, accionista de The New York Times, dueño del Grupo Carso y amigo del ex presidente socialista Felipe González), sigue sin ver un euro de beneficio y no para de poner dinero; tras haber avalado a Esther Koplowitz ("Luis Gómez Sanz, el que fuera el abogado de Franco" fue el encargado de defender los intereses de la viuda legítima de Ernesto Koplowitz: Esther Romero de Juseu y Armenteros y de sus dos hija: Esther y Alicia; por su parte José María Ruiz-Gallardón defendió la herencia de Isabel Amores Herrera, "la eterna segunda", y sus vástagos Ernesto e Isabel Clara), y quedarse como acreedor único de la deuda privada que la empresaria atesora desde hace dos décadas". También Bill Gates y Georges Soros ("provocó la quiebra del Banco de Inglaterra, el miércoles negro", accionista mayoritario de la inmobiliaria beneficiada por la venta de pisos del IVIMA, Instituto de la Vivienda de Madrid, anulada judicialmente), invirtieron en Fomento de Construcciones y Contratas. Todo esto y más se cuece en el imperio de la basura. Basura inherente al género humano civilizado, el más despótico productor de residuos, que ni siente ni padece ante la hecatombe del equilibrio medioambiental planetario. El titiritero y director de cine Jim Henson en la película "Dentro del laberinto", incluyó un personajes acaparador de chatarra que refleja la humana adicción por las cosas que al poco tiempo serán basura.

María José Pastor, analista clínica y valenciana, en su poemario titulado "Esporas de cordura", en sendas estrofas denuncia: "Cachivaches desechables y basura en abundancia", "Aquel estercolero cementerio de escarnio, suburbio, herencia, laberinto de humanidad perdida, aquel estercolero".