Sánchez contra la corrupción ¿y Filesa y demás movidas?

Pedro Sánchez con sus prisas por entrar en la Moncloa ha decidido encabezar un movimiento contra la corrupción, indignado por la sentencia del Gurtel. Pero el Sr. Sánchez tiene un grave problema ya que la historia le persigue en su atrevimiento ignorante. Yo le recomiendo que antes de ir al debate, lea el artículo publicado por su compañero de partido Alberto Flores, condenado por cierto a diez años de prisión por la financiación irregular del PSOE en donde reconoce su papel y narra los movimientos que se producían en Rios Rosas 1-C dirigidos por la secretaria de Felipe, Aída Alvarez, que acabó con Filesa, Matesa y Time Sport y verá que tiene muy difícil hablar de honestidad en el debate de la Moción de censura.

Por cierto que el debía ser muy pequeño y no se acuerda de la imagen de Felipe despidiendo a la puerta de la prisión a su Ministro Barrionuevo. Después cayeron otros Ministros suyos y no quiero hablar de los 850 millones de euros que se han esfumado en Andalucía a manos de sus compañeros de partido con dos expresidentes y un montón de ex Consejeros-as en el banquillos. ¡Como para hablar de corrupción quién más tiene que callar!

Tampoco le favorece la imagen de un líder que no es ni Diputado, al frente de sus modestas tropas de 87 diputados frente a los 263 restantes, es algo tan cómico como si Andorra declarara la guerra a Francia. Y es una pena porque el Sr. Sánchez estaba dando señales de que había madurado como hombre de estado, actuando codo con codo con el Presidente Rajoy frente al desafío catalán. Para mí que había pasado la cocción necesaria para acercarse a la Moncloa, pero las prisas que siempre le han impulsado alocadamente han estropeado su porvenir otra vez.

El Sr. Sánchez no ha reflexionado sobre las consecuencias de su decisión con unas repercusiones nefastas para la economía española. Basta su anuncio para elevar de un golpe veinte puntos la prima de riesgo, hundiendo a nuestra bolsa, provocando una estampida de los inversores gracias a su decisión ocurrente.

Pero los peligros se incrementan exponencialmente, ya que los presupuestos que significaban tanto alivio para funcionarios y pensionistas, decaerían si la moción prosperase, perjudicando gravemente a millones de españoles que se quedarían con la miel en los labios y sin cobrar ni un euro. ¿Así piensa ganar unas elecciones?

Y finalmente solo falta analizar con que apoyos piensa ganar el debate. ¿Qué va a prometer a los independentistas catalanes y vascos?. ¿Qué compromisos tendremos que pagar todos los españoles por sus vanidosas prisas de ir a la Moncloa?

Resumiendo. Cualquier otro partido podía tomar la iniciativa indignada contra la corrupción del P.P: Pero eso nunca lo podrá hacer en la vida el PSOE, porque ellos lo hicieron antes y eso es una losa que aplastará al Sr Sánchez en el debate.