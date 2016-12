La "Grossa" o el "Gordo"?

La paraula «grossa» és una substantivació a partir de la forma de femení de l'adjectiu «gros». Va adquirir la forma de femení, «la grossa», en referència al primer premi d'un sorteig perquè implícitament s'al·ludia a la «sort grossa».

En valencià l'adjectiu «gros» no sols fa referència a una persona amb un excés de greix, sinó que s'aplica a qualsevol cosa que té unes grans dimensions en termes comparatius respecte al volum habitual d'altres objectes semblants de la mateixa espècie. Per això es diu la «serra Grossa» o, figuradament, un «problema gros».

Però en el cas del «Gordo», com a sobrenom del primer premi del sorteig extraordinari de Nadal que celebra l'organisme públic Loteries i Apostes de l'Estat, també és plenament lícit dir el «Gordo», mantenint la denominació en castellà, amb valor de nom propi. De fet, així és com es designa en totes les llengües del nostre entorn: «Spain´s famous Christmas lottery, known popularly as 'El Gordo'», explicava l'edició anglesa d'«El País», i exactament igual feia la versió catalana del diari «El Periódico»: «una mestra jubilada que després de sentir el seu número a la tele pensa que li ha tocat el Gordo de Nadal».

