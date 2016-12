La paraula «panoli» és una forma contreta de l'expressió «pa en oli». Fins no fa massa temps, posar oli i sal en el pa era un recurs senzill per a preparar esmorzars o berenars ràpids. Una anticipació de l´actual «fast food», però més saludable. En alguns pobles de la comarca dels Ports també anomenen «panolis» unes coques elaborades amb una massa de farina, oli i sucre, cuites al forn i aromatitzades amb anisets, mistela o aiguardent.

I de la simplicitat gastronòmica féu el bot a l´insult personal. Amb el mot «panoli» es passà a designar una persona exageradament crèdula, per ignorància i per excés de bona fe; per això resulta fàcil d´enganyar i sovint es convertix en la víctima perfecta de les innocentades.

El vocable s´expandí ràpidament per terres de ponent, i molts escriptors castellans de la talla de Pérez Galdós, Unamuno o Valle-Inclán l´utilitzaren en les seues obres.