La paraula «estrenes», usada així, en plural, fa referència al costum de fer un regal, generalment en diners, als xiquets per part de familiars o persones pròximes durant Nadal. És una pràctica ben antiga que encara manté una gran vigència en terres valencianes, encara que no sempre ha estat associada al dia de Nadal. Antigament, les estrenes eren una expressió dels bons desitjos que s'auguraven per al nou any que començava. Així és com ho referix sant Vicent Ferrer en un dels seus sermons: «E per ço demà, que és die de Capdany, molts fan estrenes».

L'origen de la paraula deriva de Estrènia, que en la religió dels antics romans era la deessa de l'any nou, i representava la purificació associada al solstici d'hivern, moment en què el dia comença a allargar i la naturalesa a regenerar-se. Per això, en la llengua dels sabins, una antiga tribu que habitava la regió central de la península Itàlica, la paraula «estrena» significava 'benestar'.

