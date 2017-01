La paraula «feliç» la utilitzem actualment per a descriure un estat de satisfacció respecte al que fem o al que tenim. La felicitat és una percepció subjectiva d'allò que ens proporciona benestar. A vegades és el resultat d'haver aconseguit una meta desitjada, però molt sovint és només una aspiració. Per això hem convertit la paraula «felicitats», dita així, en plural, en una fórmula de cortesia per a transmetre a altres persones els nostres bons desitjos davant d'un esdeveniment qualsevol: pel dia del natalici, pel casament...

La paraula «feliç» prové del llatí «felix», formada amb l'arrel «fe», comuna a moltes llengües indoeuropees, que s'associa a vocables que contenen la idea de fecunditat o fertilitat. Una bona collita proporcionava felicitat perquè era la garantia de disposar dels aliments necessaris per a poder passar l'hivern. Amb el temps ens hem tornat una miqueta més exigents. Però això no ens impedix de desitjar-nos que tinguem un feliç any.

