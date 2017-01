La «mirra» és famosa perquè, segons la tradició bíblica, fou un dels regals que, junt amb l'or i l'encens, entregaren uns savis procedents d'orient a Jesús en el seu naixement. Però què és la «mirra» realment? Es tracta d'una resina de color roig semitransparent, molt aromàtica, que exsuda un arbre conegut en la terminologia científica com a «Commiphora myrrha», el qual creix espontàniament en les dos ribes del mar Roig, tant a la península Aràbiga com a Etiòpia.

Actualment la «mirra» encara és molt utilitzada en perfumeria, sobretot en les fragàncies d'origen oriental; és també un dels ingredients del licor «benedictí», al qual li proporciona un sabor amargós. En l'antiguitat s'usava sobretot com a ungüent per a preparar els cossos per a la sepultura; simbòlicament s'associava a l'expiació dels pecats a través de la mort.

Més informació...