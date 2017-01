El «pit-roig», anomenat «Erithacus rubecula» en la taxonomia científica, és un pardalet d'uns catorze centímetres de llarg. El cap està unit al cos sense coll. Té un bec fi, com totes les aus que s'alimenten d'insectes. Per la part de damunt està recobert de plomes de color gris amb tonalitats olivàcies, les de la part inferior són d'un gris blanquinós; però les més cridaneres i distintives són, sens dubte, les del pit i de part de la cara, de color taronja viu.

Este plomatge és el que l'identifica i ha servit per a batejar-lo en molts idiomes: «petirrojo» en castellà, «pettirosso» en italià, «rouge-gorge» en francés, «pisco-de-peito-ruivo» en portugués, «robin» en anglés. Amb tot, els exemplars jóvens no tenen encara eixe to rogenc tan peculiar, sinó que estan recoberts d'un plomatge jaspiat de tons amarronats.

Normalment habita en boscos frondosos i humits; però durant l'hivern, procedent del nord i del centre d'Europa, és fàcil veure'l en els nostres parcs i jardins buscant aliment.

