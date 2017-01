El verb «embossar» ha anat assimilant molts significats al llarg del temps. El més general entre els valencians actualment és el que es referix a «obstruir un conducte». I així es feia servir ja des de ben antic: «estava lo rexat de dita séquia enbosat de brosa», escriu Pere Joan Porcar en «Coses evengudes en la ciutat y regne de València» l'any 1585. Curiosament, en este mateix sentit s'utilitza a Argentina, terra d'immigració de molts valencians, el verb «embozar».

Modernament, per analogia entre la brossa i els vehicles, i la canonada i la carretera, el verb «embossar» ha passat a utilitzar-se per a indicar la congestió produïda en una via de comunicació per un excés de trànsit. I com a substantius postverbals, per a designar l'acció o l'efecte resultant,s'han generat les formes «embossament» i «embós», equivalents a la paraula castellana «atasco».

