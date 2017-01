La paraula «rebaixa» pot tindre molts sentits, sempre associats a la reducció d'alguna cosa respecte al nivell que tenia prèviament. Així es parla de la rebaixa d'una dotació, d'una subvenció, d'un impost, etc. Però, dita en plural, «rebaixes», fa referència a una pràctica comercial en què les botigues abaixen el preu dels articles que comercialitzen per a donar eixida als estocs acumulats, i per extensió ha passat a designar també el període en què es practiquen este tipus de descomptes.

Estos últims significats emergixen en els anys seixanta del segle passat, quan es dispara el consumisme i es generen excedents productius. Cada llengua ha gestat els seus propis recursos expressius per a designar eixa nova realitat: en anglés, fan servir «sales», una extensió del significat de 'venda'; en francés en diuen «soldes»; en italià, «saldi»; en portugués, «liquidação»; en castellà, ja ho saben vostés, «rebajas», però a Mèxic rep el nom de «baratas».

