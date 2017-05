La paraula «terme», provinent del llatí «terminus», conté la idea bàsica de 'límit, fita, fi', i així és com s'utilitza en l'expressió «terme municipal». De l'espai es va projectar al temps, indicant sobretot el moment últim d'un període: «posar terme a una relació». Però també és possible referir-se amb la paraula «terme» a un interval temporal, fent referència per tant a un principi i un final: «en el terme de tres anys s'ha duplicat la producció de l'empresa». I des d'esta idea d'unitat delimitada per dos extrems s'ha estés a molts altres àmbits. Un «terme» és, per exemple, una 'paraula', entesa com una cadena de caràcters que en un text apareix acotada per espais en blanc, si bé amb este ús ha tendit a especialitzar-se semànticament per a referir-se al conjunt de vocables del lèxic propi d'una matèria específica: «un vocabulari de termes mèdics». En l'àmbit de les matemàtiques un «terme» és la part d'una expressió algebraica separada de les altres pels signes més (+) o menys (-).