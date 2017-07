El «fandango» és una composició musical cantada, acompanyada generalment de guitarra i castanyoles; té un ritme ternari i és de moviment molt viu i apassionat. Segons el lloc d'origen, pot presentar diverses modalitats, que es manifesten sobretot en els balls tradicionals associats a esta música, molt populars en determinades comarques valencianes.

L'alegria que transmet esta música s'ha traslladat a un significat figurat de la paraula amb què es fa referència a celebracions en què diverses persones festegen alguna cosa bulliciosament.

Entre nosaltres la paraula «fandango» té una llarga tradició: ja apareix citada per Lluís Galiana en 1769 en el llibre «Rondalla de rondalles». Però el «fandango» és una música importada de terres americanes. Probablement està relacionada amb el mot «huapango», que és un cant folklòric de la costa mexicana, alterat per la mescla amb el «fado», cançó i ball popular de Portugal.



