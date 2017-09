L'origen de certes paraules a vegades és fruit d'anècdotes. Eixe és el cas, per exemple, de la paraula «acadèmia». L'encunyà el filòsof grec Plató per a referir-se a l'espai on es reunia amb els seus deixebles per a parlar de filosofia mentre passejaven pels jardins dedicats a l'heroi Academ, prop d'Atenes, on segons la tradició havia estat sepultat. I a partir del nom d'este heroi, afegint-li la terminació «-eia», indicativa del lloc, sorgí l'«akademeia».

Durant l'Edat Mitjana es recuperà la paraula «acadèmia» per a designar una sèrie d'institucions constituïdes per a l'estudi de les lletres, les arts o les ciències. L'Acadèmia dels Nocturns, fundada a València en 1591, és una de les primeres manifestacions d'eixe esperit enyoradís del saber clàssic. I, amb la voluntat d'aprofitar el prestigi d'aquelles institucions, la paraula «acadèmia» passà a aplicar-se després a qualsevol centre d'ensenyança.

Més informació...