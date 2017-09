La paraula «pilota» és un derivat del llatí «pila», 'conjunt de draps o de papers amuntonats els uns damunts dels altres'. En llatí vulgar ja es creà el diminutiu «pilotta» amb el mateix significat que té actualment la nostra «pilota»: una bola de forma esfèrica, de draps comprimits o de fils enrotllats, generalment folrada de cuiro o de pell, usada per a jugar a diversos jocs.

La popularitat dels jocs de pilota féu que es propiciaren molts significats metafòrics. Durant l'Edat Mitjana fou molt habitual el nom de «pilota» per a designar unes bales de plom o de ferro de forma esfèrica amb què es carregaven els arcabussos i altres armes de foc. Procedent també de temps antics, és l'ús de «pilota» per a referir-se a una massa de carn picada, sovint arrebossada en ou batut, mesclada amb pinyons, julivert o altres ingredients. Molt més modernament, ja en la segona mitat del segle XX, la paraula «pilotes», en plural, ha passat a usar-se per a referir-se eufemísticament als testicles.

Més informació...