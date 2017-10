La paraula «pírric» és un derivat de Pirros, nom del rei de l'Epir, un antic regne hel·lènic situat al nord-oest de Grècia. L'ús de l'adjectiu «pírric» està molt associat a paraules com «victòria» o «triomf», amb què es vol indicar que, a pesar d'haver guanyat en una contesa, el triomf ha reportat més pèrdues que avantatges. L'origen d'este significat prové d'una llegenda segons la qual el rei Pirros, després de lliurar una cruenta batalla a Heraclea, pronuncià una frase que després s'ha fet cèlebre: «Si aconseguim una altra victòria com esta, estem perduts».

A pesar de l'extensió de l'adjectiu «pírric» amb el significat indicat, el seu ús és relativament recent: entra en els diccionaris en els anys huitanta del segle XX. Amb tot, ha sigut molt fructífer, ja que ha generat per extensió uns altres sentits, com el que servix per a indicar que una retribució, un increment salarial, etc., és considerat insuficient en relació amb l'esforç realitzat.

Més informació...