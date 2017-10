La paraula «ectoplasma» està formada pel prefix «ecto-», provinent de la paraula grega «ektós», que significa 'de fora, extern', i per «plasma», 'que té forma'. Fou utilitzat per primera vegada pel biòleg alemany Ernst Haeckel en 1873 per a anomenar la part externa i més densa del citoplasma cel·lular. Però fou el metge francés Charles Richet, premi Nobel de Medicina en 1913 i estudiós de certs fenòmens metapsíquics, qui féu servir el terme «ectoplasma» per a referir-se a una substància vaporosa de color blanquinós.

Els partidaris de les teories paranormals consideren que l'«ectoplasma» està en el cos de qualsevol ésser viu, i els mèdiums, a través de la seua capacitat per a establir una comunicació extrasensorial amb els esperits, materialitzen esta substància en figures visibles. La incredulitat respecte a estes presumptes capacitats ha fet que sovint s'use la paraula «ectoplasma» en to irònic per a referir-se a alguna cosa que està fora de la realitat i sembla més prompte un espectre fantasmal.

