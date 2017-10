«Arcàdia» és actualment una província grega, situada enmig del Peloponés. En la Grècia clàssica, els seus antics pobladors es dedicaven sobretot a la ramaderia, i adquiriren una certa fama perquè es resistiren valerosament a l'hegemonia dels guerrers espartans. Fou el poeta llatí Virgili qui, a través de les seues èglogues, exalçà la vida bucòlica dels pastors d'Arcàdia. Durant el Renaixement, evocant la cultura dels clàssics grecollatins, el poeta napolità Jacopo Sannazzaro publicà un poema titulat «Arcàdia», en què el protagonista, un poeta desenganyat, descobria en la remota Arcàdia un món idíl·lic en contacte amb la naturalesa. I l'antiga regió grega es convertí així en una referència mítica que ha perdurat fins a l'actualitat com a sinònim de «paradís», si bé a hores d'ara, acompanyada generalment de l'adjectiu «feliç», sol usar-se irònicament com a sinònim d'ensonyament irreal, com un lloc falsament idíl·lic que no ha existit mai més que en la imaginació febril de poetes o visionaris.

Més informació...