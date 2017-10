La paraula «caqui» s'utilitza amb un doble significat. Per una banda, fa referència al fruit d'un arbre de la família de les ebenàcies, conegut també com a «caqui» o com a «caquier», que engloba diverses varietats del gènere «Diospiros». Tot i que l'arbre prové de la Xina, el nom «caqui» es prengué del japonés «kaki». El fruit té una aparença semblant a la d'una tomata, amb la pell de color taronja; la polpa, de consistència mucilaginosa, és molt dolça quan arriba al moment òptim de maduració, però si no pot resultar astringent al paladar.

Per una altra, amb la paraula «caqui» també es designa un color semblant a un oli grisenc, que s'ha utilitzat tradicionalment per a la confecció d'uniformes militars. Però en este cas la paraula ens ha arribat, via anglés, de l'hindi «khaki», que al seu torn l'havia pres del pahlavi «hak», on significava 'pols'.

