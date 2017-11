La «castanya», provinent del llatí «castanea», és el nom que rep el fruit del castanyer. Les llavors d'este arbre tenen una corfa corretjosa de color marró fosc, i es formen en grups de dos o tres dins d'un embolcall espinós. El color tan específic de la corfa del fruit ha originat la creació de l'adjectiu «castany», que s'aplica sobretot als cabells.

La paraula «castanya» ha generat també molts significats figuratius. Un dels més habituals és el que fa referència a un colp fort, derivat de l'impacte produït per les castanyes que cauen de l'arbre. Estenent este sentit a l'àmbit emocional, s'usa també per a referir-se a un engany o a una contrarietat. I també per a referir-se als anys que té una persona, sobretot quan en són molts, que també produïxen impacte emocional.

