La paraula «farmàcia» prové del grec «pharmakeía», que significava 'ús, tècnica dels medicaments'. S'havia format com un derivat de «phármakon», 'fàrmac', amb què es feia referència a qualsevol substància que alterara la naturalesa del cos, fóra beneficiosa o perjudicial. I per això el «phármakon» tenia tant el significat de 'medicament' com el de 'verí'. D'esta dualitat prové el símbol de la farmacologia, amb dos serps enroscades al voltant d'un bastó. En l'antiga Grècia, la serp era considerada un animal beneficiós, coneixedor dels secrets de la mare terra.

La forma «farmàcia», en realitat, és un cultisme modern. Es difongué a partir del segle XVIII a través del francés «farmacie». Primer, per a referir-se a la ciència que ensenya a preparar i combinar productes naturals o artificials com a remeis de les malalties o per a conservar la salut; i després, a l'establiment on es preparen i dispensen els medicaments.

