La paraula «jornada» és un derivat de «jorn», provinent del llatí «diurnus», que significava 'de dia', sobretot com a contraposició a «nocturnus», 'de nit'. Originàriament s'usava amb valor adjectival; la substantivació es produí en el llatí tardà, i és comuna a l'occità «jorn», al francés «jour» i a l'italià «giorno». Probablement hi hagué una transferència lèxica d'unes llengües a altres. Entre nosaltres, l'ús de «jorn» tingué una gran vitalitat entre els segles XII i XV. Encara que actualment el seu ús té un caràcter literari, molts derivats es mantenen plenament vigents. Eixe és el cas de «jornada», que inicialment s'usava per a referir-se a l'activitat laboral que es feia en un dia qualsevol, i també com a mesura per a indicar la distància que es podia recórrer en un dia.

Però, a poc a poc, la paraula «jornada» ha passat a utilitzar-se amb nous significats, com el que fa referència a una sessió acadèmica dedicada a l'estudi d'alguna qüestió concreta, on diversos especialistes aborden un tema des de perspectives complementàries.

