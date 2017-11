L'«estornell» és un pardal de cap xicotet i coll molt curt. Fa uns 22 centímetres des del cap fins a la cua. El plomatge és de color negre, si més no en l'espècie coneguda en la taxonomia científica amb el nom de «Sturnus unicolor», que és la més habitual entre nosaltres. Les potes són de color rogenc, i el bec, estret i punxegut, té tonalitats groguenques, més vives en els mascles que en les femelles, especialment en l'època de cria. Encara que no és una au cantora, aprén fàcilment a imitar els sons que sent, fins i tot els de la veu humana.

Els estornells són aus gregàries. Quan volen, són capaços de fer exhibicions espectaculars com si estigueren executant un ballet aeri sincronitzat, i quan es paren, molt sovint es posen en els fils de la llum, guardant ordenadament una distància fixa entre uns exemplars i altres.

Més informació...