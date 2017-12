Un «candidat» és una persona que aspira a ser elegit per a ocupar un càrrec públic. En determinats casos, també pot ser proposat per altres persones per a rebre algun tipus de distinció, sobretot en l'àmbit artístic. I fins i tot, amb un punt d'ironia, sovint s'utilitza per a referir-se a algú que està especialment exposat a patir alguna malaltia o un efecte negatiu per un comportament imprudent.

En l'origen, la paraula «candidat» prové del llatí «candidatus», que literalment significava 'persona que vist de blanc'. I és que, en l'antiga Roma, quan els candidats es postulaven per a ocupar un càrrec públic, era costum que es posaren unes togues blanques. Formava part d'un ritual que entronca amb el valor simbòlic de puresa que s'ha atribuït al color blanc en la cultura occidental. Per eixe motiu, les nóvies encara solen anar vestides de blanc quan es casen.

