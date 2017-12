Jerosolimità

S'anomenen «jerosolimitans» els naturals de «Jerusalem», ciutat que actualment es disputen com a capital tant l'Estat d'Israel com l'Autoritat Nacional Palestina. Davant d'este conflicte, molts països, entre altres Espanya, mantenen les ambaixades en la ciutat de Tel-Aviv. Jerusalem és una de les ciutats més antigues del món. Hi ha evidències de l'existència d'assentaments en les muntanyes de Judea des del quart mil·lenni a. C. El significat del nom originari de Jerusalem és incert. Amb tot, la tesi més consolidada apunta que és el resultat de la combinació de la paraula sumèria «ieru», que significava 'assentament', i «Salem», que era el nom d'una deïtat de l'antiga regió de Canaan. El nom de «Jerusalem» apareix citat per primera vegada en el Llibre de Josué, i les tres grans religions monoteistes (el judaisme, el cristianisme i l'islam) la consideren una ciutat santa.

