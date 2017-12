«Atzur» és un adjectiu que servix per a referir-se a una varietat del color blau, concretament el blau que intenta imitar el color del cel. Prové de l'àrab «lazurd», que significava 'blau', i este al seu torn procedia del persa, encara que a nosaltres ens vingué segurament a través de l'italià, on encara es manté vigent la forma «azzurro».

Antigament era un terme relativament habitual entre els droguers i en l'àmbit de l'heràldica: «posaren lo cors de l'emperador en una molt rica e bella tomba de jaspis, tota niellada d'or e d'atzur», escrivia Joanot Martorell en el «Tirant lo Blanch». La Biblioteca Valenciana té actualment una bella exposició anomenada «D'atzur i or, el silenci dels àngels», on es mostren les rèpliques dels instruments musicals que apareixen en les pintures de la volta de l'altar major de la catedral de València, on els àngels fan com si tocaren música celestial.

