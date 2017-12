En valencià, la paraula «putxero» s'usa actualment per a designar un menjar típic del dia de Nadal, elaborat amb carn, pilotes de carn, verdures, llegums, embotit i altres ingredients, tot bollit. Es tracta d'una paraula d'origen castellà, que inicialment es feia servir per a designar un recipient alt, de fang vidrat, utilitzat sobretot per a coure «puches», una espècie de coquetes elaborades amb farina, pastades amb llet o aigua, i endolcides amb mel o sucre. De estes «puches» va crear-se el «puchero».

En valencià, per a anomenar el recipient, s'utilitza la paraula «perol», però l'ús de «putxero» en referència al menjar es documenta des del segle XVIII. Ja apareix en diccionaris com el de Josep Escrig i el de Joaquim Martí Gadea, i també molts escriptors moderns, com Carmelina Sánchez Cutillas, Carme Miquel o Joan Olivares, l'han fet servir en les seues obres.

Més informació...